Украина выпустила по Донецку 10 снарядов «натовского» калибра

Украинские войска за час обстреляли Донецк десятью снарядами калибром 155 мм, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно данным представительства, с 23.06 вторника по 00.14 среды по Калининскому и Куйбышевскому району Донецка было выпущено десять таких снарядов, следует из сообщения Telegram-канала.

Отмечается, что артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также в Украине разработали самоходную артиллерийскую установку «Богдана» под такой калибр.

Ранее ВСУ сбросили на Донецк противопехотные мины «Лепесток». Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка указывал, что в 1996 году был принят Протокол II к Женевской конвенции о видах оружия, который вводил ряд ограничений на применение этого оружия.

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