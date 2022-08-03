 

Украина выпустила по Донецку 10 снарядов «натовского» калибра

03.08.2022, 2:10, Новости дня
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Украинские войска за час обстреляли Донецк десятью снарядами калибром 155 мм, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно данным представительства, с 23.06 вторника по 00.14 среды по Калининскому и Куйбышевскому району Донецка было выпущено десять таких снарядов, следует из сообщения Telegram-канала.

Отмечается, что артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также в Украине разработали самоходную артиллерийскую установку «Богдана» под такой калибр.

Ранее ВСУ сбросили на Донецк противопехотные мины «Лепесток». Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка указывал, что в 1996 году был принят Протокол II к Женевской конвенции о видах оружия, который вводил ряд ограничений на применение этого оружия. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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