 

Китай назвал ответственного за ситуацию вокруг Тайваня

03.08.2022, 2:10, Новости дня
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Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань повлечет «сильные ответные меры» со стороны Китая в адрес США, ответственность за ситуацию лежит на Вашингтоне, сообщил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.

«Неизбежно это приведет к серьезным последствиям. Мы думаем, что США должны принять на себя ответственность за любое развитие ситуации», – передает РИА «Новости» слова Цонг, сказанные на полях обзорной конференции по ДНЯО.

Он назвал произошедшее «плохим инцидентом». Отметив, что тайваньский вопрос для Китая представляет жизненно важный интерес, так как затрагивает целостность и суверенитет страны.

«Тот факт, что Пелоси пролезла в Тайвань, – это новый пример попрания территориальной целостности и суверенитета Китая», – подчеркнул он.

Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. 

После этого послу США в Китае был выражен протест из-за визита Пелоси на Тайвань.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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