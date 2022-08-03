В Свердловской области возбудили дело после отравления детей в лагере
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Следователи возбудили уголовное дело после отравления девяти детей в лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом, информирует управление СК РФ по Свердловской области.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», – говорится в релизе ведомства.
По версии следствия, с 25 по 31 июля в лагере из-за плохого обслуживания детей и отсутствия своевременной изоляции заболевших произошло распространение норовирусной инфекции. Заразиться могли не менее девяти человек, а также персонал лагеря.
Сечас допрашиваются представители и руководство оздоровительного комплекса. Лагерь из-за вспышки был закрыт 1 августа, а заболевших подростков отправили на лечение домой. Выяснилось, что в столовой хранилась просроченная еда, а разделочный инвентарь был без маркировки, уточнили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что приморская прокуратура начала проверку по сообщениям об отравлении в детском лагере 35 воспитанников.
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