 

В Свердловской области возбудили дело после отравления детей в лагере

03.08.2022, 2:10, Новости дня
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Следователи возбудили уголовное дело после отравления девяти детей в лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом, информирует управление СК РФ по Свердловской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», – говорится в релизе ведомства.

По версии следствия, с 25 по 31 июля в лагере из-за плохого обслуживания детей и отсутствия своевременной изоляции заболевших произошло распространение норовирусной инфекции. Заразиться могли не менее девяти человек, а также персонал лагеря.

Сечас допрашиваются представители и руководство оздоровительного комплекса. Лагерь из-за вспышки был закрыт 1 августа, а заболевших подростков отправили на лечение домой. Выяснилось, что в столовой хранилась просроченная еда, а разделочный инвентарь был без маркировки, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что приморская прокуратура начала проверку по сообщениям об отравлении в детском лагере 35 воспитанников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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