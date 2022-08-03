Мнение: Термо-ЯД для РФ



“9 дней одного года”

“В последние годы наши телеканалы обожают крутить старые советские кинокартины. Крутят день и ночь, по кругу. Иной раз стоит только одному фильму закончится на одном канале – глядь, он уже снова начинается на другом. И все – такие простые, добрые…

Правда, в «обойму» так называемых «простых добрых советских фильмов» входит не вся известная кинопродукция студий бывшего СССР. Например, фильмы о советских физиках и естествоиспытателях – «Девять дней одного года», «Здравствуй, это я», «Иду на грозу» и т.п. – почему-то не вызывают доверия у наших теленачальников, и потому, видимо, постепенно забываются.

А жаль! Ведь, помимо прекрасных актерских и режиссерских работ (Ефремов, Смоктуновский, Джигарханян, Р.Быков и др.), эти фильмы открывали нам целый пласт мечтаний и надежд «великолепных 60-х», о некоторых из которых не грех бы всем нам вспомнить и сейчас.

О чем же мечтали советские физики-романтики 60-х, если верить забытым советским фильмам? Конечно, не о том, чтобы создать как можно более мощное и разрушительное атомное оружие, способное не раз и не два стереть с лица земли Соединенные Штаты. Об этом они если и упоминали, то как-то вскользь.

Нет, с гораздо большим энтузиазмом герои Ефремова и Смоктуновского говорили и спорили о некоем «термояде». «Термояд» – сленговое словечко, которым пропитаны не только фильмы, но и, если покопаться, множество книг 60-х, посвященных той же тематике – физике и ее адептам, мечтающим осчастливить человечество (да-да, именно человечество, а вовсе не только родную страну! Советские мечтатели были счастливо лишены патриотической меркантильности).

Что же это за «термояд» такой? Стоит немного покопаться в книгах, чтобы понять: данное слово – сокращение от «реакция управляемого термоядерного синтеза». Управление такой реакцией, по мысли физиков 60-х, должно было обеспечить всем людям источник крайне дешевой, доступной и, главное, неисчерпаемой энергии, вообще – решить проблему энергетического обеспечения раз и навсегда.

Причем для всех книжных и киношных физиков того времени был характерен огромный оптимизм: буквально все они были уверены, что держат «управляемый синтез» практически, что называется, «за хвост», что вот еще немного, еще чуть-чуть…

Увы! Как известно нам, скептическим потомкам, настоящие прорывы были достигнуты как раз в области неуправляемого синтеза – проще говоря, атомного взрыва. Здесь успехи шли один за другим, родное советское государство было довольно и щедро осыпало своих физиков академическими званиями и наградами (у физика А.Сахарова, как мы помним, одних «Героев Соц. Труда» было целых три).

Но «термояд» ускользал. И ускользает от мировой физики до сих пор. Уже даже и восторженным кликам – «Вот-вот! Мы уже почти поймали! Скоро будет!» – не раз обжегшийся мир давно не верит. Нет пока у человечества дешевого и неисчерпаемого источника энергии…

На этом фоне очень выигрышно смотрятся сегодняшние бравые реляции российского руководства относительно России как «энергетической сверхдержавы», концепции «мировой энергетической безопасности» и т.п. ласкающие ухо вещи. Романтические 60-е благополучно забыты, споры из «9 дней одного года», которые прежняя публика слушала с замиранием сердца, никому сегодня непонятны и неинтересны. Над физиками принято сегодня смеяться, в почете – астрологи и биоэнерготерапевты. На худой конец – бухгалтеры. И у России сегодня главное богатство, «отныне и вовеки веков» – не физики, конечно, а природное энергетическое сырье – нефть и газ. Что такое «термояд» – никто вам не скажет, но поймут, что слово явно нехорошее. Ядовитое какое-то…

Лучше о нем не думать!

И все же – что, если подумать? Что, если этот самый «термояд», работы над освоением которого, все еще, несмотря на все неудачи, ведутся во всех ведущих физических лабораториях мира, вдруг даст себя покорить? Как всегда это бывает – внезапно? Вдруг – завтра?

Что будет, если завтра человечество откроет для себя новый и дешевый, альтернативный источник энергии? Что, если наступит то самое счастье, о котором мечтали и которое, как могли, приближали советские – не только киношные! – физики всех времен?

Долгожданное открытие «термояда», безусловно, обернется счастьем для значительной части человечества. Обрадуются в Америке. Будут ликовать в Англии и Германии. Японцы, лишенные природных ресурсов, наверно, просто свихнутся от счастья.

Но вот вопрос: будем ли радоваться этому мы здесь, у себя в России? Чем обернется ДЛЯ НАС решение вековой проблемы человечества – энергетической?

Боюсь, что для всех нас тогда станет предельно наглядным одно чрезвычайно печальное обстоятельство: мы увидим, что вся наша огромная страна, буквально вся – жила до сих пор в основном благодаря тому, что где-то на дальних, морозных и малообжитых окраинах страны в землю были воткнуты качалки и вышки. А от качалок и вышек были проложены трубы, длиннющие, многокилометровые трубы. С севера на запад. В них закачивалось то, что вынимали из недр качалки и вышки – и передавалось туда, где это самое нечто были готовы купить.

На эти деньги мы все – 140 млн. чел. – в основном и жили. Покупали на Западе, продовольствие (мясом страна обеспечивает по импорту более чем на 50%), автомобили, бытовую технику, комплектующие…

И теперь, после появления «термояда», жить уже не сможем. «Меняться» будет не на что. Все рухнет, «величие» сдуется, как мыльный пузырь.

И никто уже не назовет нас «энергетической сверхдержавой». Россия в ее нынешнем виде кончится. Загнется от «термояда».

«Что для русского – хорошо, то немцу смерть». И наоборот”. (2006)

Однако! 16 лет назад, день в день, я это написал. Устарела ли хоть одна буква? Увы, нет.