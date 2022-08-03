 

Мнение: “Азов” официально признан террористической организацией

03.08.2022, 1:36, Разное
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Как ни смешно, но "Азов" признали террористической организацией.
В 2022-м году, а не в 2014-м, когда это следовало сделать. Тормозной путь длинною в 8 лет. Но лучше поздно, чем никогда. Тем более, что сейчас есть возможность привлечь к уголовной ответственности за совершенные военные и уголовные преступления большое количество террористов из "Азова", которые находятся у нас в плену после Мариуполя.

Помню как еще 3-4 года назад некоторые читатели писали мне письма с недоуменными вопросами "А почему их еще не признали" и прилагали отписки гос.органов на тему того, почему не признали. И даже после начала СВО 5 месяцев тянули Волыну (каламбур!). И вот время настало. Кстати, в приложении к новости о признании "Азова" террористической организацией прикладывают свидетельство одного из нациков из "Азова", который показал, что в полку практиковалось в том числе и ритуальное людоедство.

Источник: Colonel Cassad



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