Independent – правосудие свершилось — Байден объявил о ликвидации в Афганистане главаря «Аль-Каиды»

В результате удара беспилотника по балкону квартиры в Кабуле США ликвидировали главаря «Аль-Каиды»* Аймана аз-Завахири, передаёт The Independent со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена. По словам президента, аз-Завахири несёт ответственность за теракты 11 сентября, взрыв корабля USS Cole и атаки на американские посольства в Кении и Танзании.



АР

Президент Джо Байден объявил, что в результате удара беспилотника в Афганистане Соединённые Штаты ликвидировали лидера террористической группировки «Аль-Каида»* Аймана аз-Завахири, пишет The Independent. Байден, находящийся в изоляции в связи с положительным тестом на коронавирус, выступил с объявлением с балкона Белого дома.

«Правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет. Людям во всём мире больше не нужно бояться этого жестокого и решительного убийцы», — заявил американский лидер.

По словам президента, ликвидированный лидер «Аль-Каиды» несёт ответственность не только за гибель людей в результате терактов 11 сентября 2001 года, но и за взрыв корабля USS Cole, в результате которого погибли 17 американских моряков, а также за взрывы посольств США в Кении и Танзании. «Он оставил за собой след убийств и насилия в отношении американских граждан, американских военнослужащих, американских дипломатов и американских интересов»,— добавил Байден.

Глава Белого дома также отметил, что ликвидировав аз-Завахири, Вашингтон в очередной раз дал понять, что «неважно, сколько времени это займёт, неважно, где вы прячетесь, если вы представляете угрозу для нашего народа, Соединённые Штаты найдут вас и уничтожат».



Высокопоставленный сотрудник администрации Байдена, который на условиях анонимности сообщил журналистам детали операции, заявил, что удар готовился «несколько лет». Он стал результатом наблюдения за сетью поддержки «Аль-Каиды», которая, по мнению американских чиновников, действовала в интересах аз-Завахири. По его словам, в этом году разведка США обнаружила террориста, его жену и дочерей на конспиративной квартире в Кабуле, на балконе которой аз-Завахири и был уничтожен с помощью двух ракет Hellfire, выпущенных с беспилотника.

Источник в администрации Байдена также подчеркнул, что сотрудники разведки приложили все усилия, чтобы минимизировать риск жертв среди гражданского населения, а также рассмотреть все возможные последствия нанесения удара беспилотником по зданию в центре Кабула.

По словам американского чиновника, ликвидация аз-Завахири «нанесёт значительный удар по «Аль-Каиде» и снизит способность группировки действовать, в том числе против США», пишет The Independent.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.