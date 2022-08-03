 

Самолет Пелоси приземлился на Тайване

03.08.2022, 0:51, Разное
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Согласно данным Flightradar, самолет Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей Конгресса США, приземлился на Тайване. Трансляция была также размещена на сайте тайваньского телеканала Sunli TV. Г-жа Пелоси находилась в азиатском турне и прилетела на Тайвань.
На сайте Flightradar за г-жой Пелоси следили более 300 000 человек.

КНР провела учения в Южно-Китайском море в связи с возможным прибытием Пелоси. США также направили авианосцы и самолеты к этому острову. Министерство иностранных дел Китая заявило, что США “пересекли красную линию” и не имели права этого делать. Министерство иностранных дел Китая заявило, что китайское министерство не потерпит визита спикера Палаты представителей.



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