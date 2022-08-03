В московских торговых центрах открылись магазины H&M

В Москве открылся первый магазин H&M. Эту информацию подтвердил РБК Life администратор торгового центра. На открытие перед магазинами собрались десятки людей.

По данным Telegram-канала “Московские новости”, товаров должно хватить на 50 недель работы. 3 августа H&M откроет магазин в ТРЦ “Галерея” в Санкт-Петербурге.

1 августа сотни людей ждали у магазинов H&M по всей стране, надеясь, что продажи возобновятся. Согласно сообщениям, торговые точки сети будут открываться поэтапно, начиная с августа. В расписании было указано, что магазины откроются в 10 утра, но они так и не начали работу. Жители Москвы прождали около часа.

Компания заявила, что точные даты для разных регионов еще не известны. Чтобы избежать спешки, все торговые точки не были открыты одновременно.

H&M объявила, что ритейлер решил покинуть Россию 18 июля. Согласно заявлению, это произошло из-за “текущих операционных трудностей и непредсказуемости будущего”. Представители компании заявили, что планируют временно открыть офлайн-магазины для продажи своей продукции в России. По оценкам H&M, предстоящий выход РФ из проекта нанесет ущерб в размере 192 миллионов долларов.

Шведская сеть H&M выставила российский бизнес на продажу 28 июля. Потенциальным покупателям были предложены права аренды примерно 170 магазинов и акции на сумму 210 миллионов долларов. В частности, права аренды были предложены компаниям Melon Fashion Group (Мелон Фэшн Групп) и Sportmaster Group (Спортмастер Групп).