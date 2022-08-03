 

Компания ETS подтвердила решение отказывать россиянам в сдаче экзаменов TOEFL

03.08.2022, 0:50, Новости дня
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Американская компания ETS подтвердила, что уже неделю отказывает гражданам РФ в возможности сдавать экзамены TOEFL на знание английского языка по указанию властей США на фоне санкций.

«Система выдает эту ошибку, потому что тестирование сейчас прекращено для российских граждан. Если у вас российское гражданство, которое указано в вашей регистрационной записи, то это на данный момент под санкциями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

Компания уведомляла пользователей неделю назад. По попытке зарегистрироваться на сайте ETS пользователь, указавших Россию в качестве страны гражданства, получает уведомление: «В целях соблюдения требований управления по контролем за иностранными активами (министерства финансов США) мы не в состоянии обработать вашу заявку».

Ранее сообщалось, что компания ETS, которая проводит экзамены по английскому языку TOEFL, запретила гражданам РФ регистрацию на экзамен и просмотр результатов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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