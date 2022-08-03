В МИД России отвергли обвинения в агрессии против Украины, звучавшие на конференции ДНЯО

Россия отвергает все обвинения в необоснованной агрессии против Украины, которые были высказаны в ходе Обзорной конференции ДНЯО, сообщил на конференции замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

«Правящий сейчас в Киеве режим пришел к власти в результате государственного переворота и сразу же начал гонения, а затем вооруженную борьбу с русскоязычным населением Донбасса», – передает РИА «Новости» слова Вишневецкого.

Он напомнил, что власти Украины, подписавшие Минские договоренности, даже не собирались их выполнять. Действия РФ стали вынужденным ответом на действия, которые происходили на Донбассе, добавил представитель МИД России.

Вишневецкий пообещал дать развернутую реакцию РФ на инсинуации по поводу якобы угроз с ядерным оружием.

Ранее в МИД РФ заявили о последствиях гибридной войны против Москвы.

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