 

США разместили ударную группировку в районе Южно-Китайского моря

03.08.2022, 0:50, Новости дня
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Тихоокеанское командование США сообщило о размещении военных судов, в том числе авианосца «Рональд Рейган», в районе Южно-Китайского моря на фоне визита на остров Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Я могу подтвердить, что ударная группа «Рональд Рейган», в том числе авианосец «Рональд Рейган» (CVN 76), эсминцы USS Higgins (DDG 76), USS Antietam (CG54), USS Chancellorsville (CG 62) проводят рутинное патрулирование в Южно-Китайском море и Филиппинском море», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не откажется от присутствия своего флота и авиации в западной части Тихого океана и продолжит поддерживать Тайвань.

Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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