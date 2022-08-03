Мнение: Кто взломал Медведев?

Пишут, что во «ВКонтакте» взломали страницу зампреда совбеза России Дмитрия Медведева. Взломщики выложили на странице пост, в котором говорилось, что пора заканчивать с «парадами суверенитетов», что Грузия была создана в нынешних границах только «в рамках Российской Империи», что Казахстан – «искусственное государство», а ряд его городов – «изначально российские».

Пост провисел ровно столько, сколько понадобилось интересующимся сделать скринщоты и разнести по СМИ идеи, выложенные в фейковом посте.

Понятное дело «пост Медведева» удалили.

Но не лично от Медведева,ни от его помошников-советников не последовало заявлений, что написанное в этом посте – чудовищная провокация, что Медведев не мог написать ничего подобного, потому что он не поддерживает написанное, что он гуманист и пацифист….

Невольно возникает вопрос: кто взломал страницу Медведева во «ВКонтакте»? Может, кто-то из своих? Из единомышленников?

Скриншот отсюда

Фотография отсюда

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