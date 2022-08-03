Мнение: Либерал о “Правом деле”

“Собственно с Михаилом Прохоровым и его “Правым делом” мне все стало ясно месяц с чем-то назад, когда я случайно услышал по “Эху Москвы” отрывки из его выступления перед съездом партии. В нем Прохоров объявлял собравшимся о поправках в Уставе партии “Правое Дело”: “Скажу сразу, что теперь в партии вводится единоначалие… У Председателя партии будут действительно огромные полномочия… Например, у него будут полномочия… нет, тут огромный список, я все не буду зачитывать. Просто поверьте, что полномочия огромные, во всех сферах партийной жизни. Как говорится, царь, бог и воинский начальник”. Бурные аплодисменты, Прохорова почти единогласно избирают этим самым Председателем партии. Занавес.

Спрашивается, чего именно добивался Прохоров в “Правом деле” и во что он в итоге превратил партию? Зачем ему были нужны все эти “огромные полномочия”? Ответ, как пел Высоцкий, “ужасно прост”. Партия в итоге всех преобразований превращена в корпорацию. В фирму, проще говоря. В которой Прохоров выступает одновременно владельцем и главным менеджером. В этой “партии-фирме” он, как и всякий гендиректор-владелец, имеет отныне право не только отдавать указания всем сотрудникам “сверху вниз”, но и право немедленно уволить любого, кто не справляется, “тормозит” или, чего доброго, позволяет себе что-то вякать “поперек линии партии” (терминология, которую обожают все директора-владельцы отечественных предприятий).

Для полноты картины недостает только одного штриха: чтобы функционеры “региональных партийных отделений”, подобно филиалам московских холдингов, получали бы зарплату из Москвы, из рук владельца компании (партии). Однако очевидно, что за этим дело не станет: на что же, спрашивается, пойдут заявленные 100 млн долл., которые Прохоров официально инвестирует в “партийное развитие”?

То есть всё делается так, как если бы Прохоров создавал огромную всероссийскую компанию: во всех, видимо, 80 субъектах федерации арендуются здания, открываются офисы, набираются сотрудники, сотрудникам устанавливается хорошая конкурентная зарплата, нерадивых лично Прохоров выгоняет с работы (исключает из партии). Эти представительства называются “региональные отделения партии “Правое дело”. В чем плюсы такого устройства? Ну, во-первых, с точки зрения Прохорова – прозрачность: он видит, куда и на что идут его деньги. Во-вторых – управляемость: когда все функционеры на зарплате, возможности фракционной деятельности сведены к нулю, а в руках у центрального руководства весь необходимый набор санкций, вплоть до немедленного изгнания – в таких условиях не забалуешь, все будут шагать в ногу.

По сути, тут Прохоров тоже очень “в тренде”: он воспроизвел ту самую, дорогую сердцу В.В.Путина “вертикаль”, только на партийном уровне. Очевидно, что и “Единая Россия”, собственно, построена точно так же. Только там партфункционеры прямо прикреплены к госбюджету и питаются его соками (с благословения “партийного лидера” и по совместительству премьер-министра), а нынешнее “Правое дело” сосет помаленьку деньги миллиардера.

Словом, Прохоров очень быстро и последовательно создал макет очень управляемой “партии-фирмы”. Спрашивается, какие у меня, как у либерала, могут быть к ней претензии?

Да, собственно, претензия только одна: это не партия.

Это туфта. Нормальные партии строятся снизу вверх, а не сверху вниз. Если у нас таких партий не существует – это наши проблемы. Грызть вместо мороженого кусок картона с надписью “мороженое” бессмысленно -он несъедобный.

Наших деятелей часто подводит характерный подростковый цинизм. Мол, знаем мы, “как оно на самом деле”. Вы нас заставляете руки мыть перед обедом, трындите про какие-то бактерии? А просто так вы вырабатываете в нас привычку к послушанию! Говорите, сядь, почитай книжки? – Да просто жидитесь дать нам денег сходить в бар потусоваться с друзьями! Не даете смотреть порнофильм? Да просто жаба душит потом давать деньги на оплату аборта! И т.п.

Прохоров как раз сам такой подросток. Давно “понял”, что взрослые женятся просто для того, чтобы всегда иметь под рукой безотказную бабу для траха (а для чего еще, гы-гы?). Но миллиардер всегда может найти себе бабу, да и не одну, без всякой женитьбы – вот Прохоров и не женится. Ему условности ни к чему, он ведь “суть” знает.

Для наших Запад – те же “взрослые”, тайны которого они давно уже успешно открыли. Какие там, к примеру, независимые суды? Все суды тайно управляются вашингтонским обкомом! И поэтому у нас суды будут управляться “вертикалью” практически открыто – чего стесняться.

Или вот партии. Они ведь “знают”, что все партии на Западе принадлежат тамошним олигархам и управляются олигархами (естественно, с дозволения вашингтонского обкома). Поэтому Прохоров вполне открыто делает “партию”, которая целиком зависит от него одного, не стесняясь демонстрировать ее во всех ракурсах всем желающим. Вы пришли на прием с женой, а я с проституткой. А что такого, хе-хе, мы же тут все взрослые люди, не правда ли?

Циники, понятно, от всего этого в восторге. Беда лишь в том, что цинизм сам по себе – признак слабости и внутреннего краха. Так что я, простите, не вижу никаких оснований поддерживать данный проект” (2011).

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Мой пост, написанный РОВНО 11 лет назад. Инвектива хорошая, но особенно прикольно читается, когда мы знаем, чем дело кончилось. А кончилось оно тем, что буквально через пару месяцев (!) эту “партию-корпорацию” из-под Прохорова изящно вынули путинские политтехнологи. Буквально – провели “внеочередной съезд”, на котором… исключили “отца-основателя” Михаила из партии. Просто и со вкусом. Не понравилась Путину “партия-корпорация”, мало ли что…