Мнение: В Чехии обучат гражданских активистов из России и других стран бывшего СССР

В Чехии обучат гражданских активистов из России и других стран бывшего СССР

Чешская организация Prague Civil Society анонсировала (https://www.praguecivilsociety.org/events/fellowships-2022-2023?lang=ru) полностью финансируемую трехмесячную резиденцию для людей, занимающихся гражданским активизмом и социальными проблемами в России, Беларуси, Украине, Молдове, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Киргизстане, Таджикистане, Туркменистане, Грузии и Армении.

Организаторы ищут активистов с подтверждаемым опытом взаимодействия с гражданским обществом, которые имеют «свежую идею, как активизировать гражданский активизм» и которым «нужно время, чтобы осмыслить свою концепцию и разработать подход». Целевая группа Prague Civil Society включает в себя людей, которые «работают в репрессивной среде и нуждаются в безопасном месте для продуктивной передышки».

Будущий стипендиат должен «продемонстрировать, как эта стипендия поможет в работе по возвращению домой» и как он «будет делиться полученными знаниями и опытом». Отдельно отмечается, что Пражский центр гражданского общества может попросить стипендиата оказать содействие их проектам или мероприятиям.

Обучение и работа будут вестись на русском или английском языках. Организаторы покроют транспортные расходы и расходы на проживание, а также окажут помощь в получении визы. Также будет предоставлено офисное помещение с подключением к интернету и конференц-залами.

Prague Civil Society основана и финансируется (https://www.praguecivilsociety.org/about) правительствами Швеции, Чехии, Великобритании и США. В ее деятельности участие принимают также Европейская Комиссия, Oak Foundation и Wellspring Philanthropic Fund.

▪️Oak Foundation — частный благотворительный фонд Алана Паркера.

«Мемориал» получил (https://russian.rt.com/world/article/550832-meduza-inostrannoe-finansirovanie) от этого фонда около $2 млн на реализацию проектов в РФ.

Российский Фонд Андрея Сахарова за 2010—2014 годы получил (https://russian.rt.com/world/article/550832-meduza-inostrannoe-finansirovanie) более $1,6 млн.

$900 тыс. ушли (https://russian.rt.com/world/article/550832-meduza-inostrannoe-finansirovanie) на поддержку ЛГБТ-активизма в России, например, через фонд «Сфера» — на поддержку ЛГБТ-

активистов в 20 регионах РФ.

Были зафиксированы (https://russian.rt.com/world/article/550832-meduza-inostrannoe-finansirovanie) дотации и институту «Открытое общество» филантропа Джорджа Сороса.

https://t.me/pezdicide/1821 – цинк

Еще больше активистов и правозащитников.

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