 

Усы Бармалея над глазами – Личное мнение

03.08.2022, 0:05, Разное
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В комментариях ко вчерашнему посту вы совершенно правильно обратили внимание на, мягко говоря, заметные брови Бузовой.


Фото: Соцсети

Вот эти ламинированные бровищи-усы — ужасный, на мой взгляд, тренд на женских лицах.

Они не идут никому. Вообще никому. От слова «совсем».

Я не совсем понимаю, на кого в идеале хотят походить те, кто наводит на себя такую интенсивно бровастую красотень.

Может, косят под жену Клуни?


Фото: Соцсети

Но Амаль — удивительно красивая женщина с умным, ярким, неоспоримо выдающимся лицом.

У неё прекрасные от природы брови. Свои! Их размер, что важно, находится в полной гармонии с другими чертами лица.

Но даже выразительным бровям прекрасной Амаль далеко до интенсивности бровей Бузовой и Бородиной.

Самое смешное, что они ещё и защищают эти свои усы Бармалея над глазами.

Ксюндель, вообще, на людей бросается, когда ей советуют немного притормозить с гуталином.


Фото: Соцсети

Ксюндель, косолапь сюда. Учить буду.

Между бровями-нитками и гуталиновым кошмаром, который мы наблюдаем у тебя на прянике, есть масса других вариантов. Рассмотри на досуге и завязывай уже позориться.

Не должны брови быть шире глаз. Ну, не должны.

Какой колхозный тренд на лицах вас смешит больше всего?

Источник: Лена Миро



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