Усы Бармалея над глазами – Личное мнение
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В комментариях ко вчерашнему посту вы совершенно правильно обратили внимание на, мягко говоря, заметные брови Бузовой.
Фото: Соцсети
Вот эти ламинированные бровищи-усы — ужасный, на мой взгляд, тренд на женских лицах.
Они не идут никому. Вообще никому. От слова «совсем».
Я не совсем понимаю, на кого в идеале хотят походить те, кто наводит на себя такую интенсивно бровастую красотень.
Может, косят под жену Клуни?
Фото: Соцсети
Но Амаль — удивительно красивая женщина с умным, ярким, неоспоримо выдающимся лицом.
У неё прекрасные от природы брови. Свои! Их размер, что важно, находится в полной гармонии с другими чертами лица.
Но даже выразительным бровям прекрасной Амаль далеко до интенсивности бровей Бузовой и Бородиной.
Самое смешное, что они ещё и защищают эти свои усы Бармалея над глазами.
Ксюндель, вообще, на людей бросается, когда ей советуют немного притормозить с гуталином.
Фото: Соцсети
Ксюндель, косолапь сюда. Учить буду.
Между бровями-нитками и гуталиновым кошмаром, который мы наблюдаем у тебя на прянике, есть масса других вариантов. Рассмотри на досуге и завязывай уже позориться.
Не должны брови быть шире глаз. Ну, не должны.
Какой колхозный тренд на лицах вас смешит больше всего?
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Источник: Лена Миро
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