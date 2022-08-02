Дуда – звонок Меркель Путину — акт враждебности по отношению к Восточной Европе

Германия достойна упрёков за поддержку проекта «Северный поток», считает президент Польши Анджей Дуда в интервью Frankfurter Allgemeine. Будучи «другом Германии», в течение многих лет он указывал Ангеле Меркель, что газопроводы, являющиеся «ключом к доминированию РФ на европейском рынке», «будут вредны для Европы и убийственны для поляков». Звонок Меркель Владимиру Путину после заключения соглашения с США «ошеломил» президента. По его словам, это следовало понимать «как акт враждебности» по отношению к Восточной Европе.



AP

«Мы прекрасно знаем, что сегодня — Грузия, а завтра — Украина, послезавтра — страны Балтии, а позже, возможно, и моя страна, Польша», — заявил в 2008 году занимавший в то время должность президента Польши Лех Качиньский. Сказанное им исходит из «глубокого знания политики и истории», считает действующий президент Польши Анджей Дуда в интервью Frankfurter Allgemeine.

«Сегодня Украина защищает Польшу, Европу, в том числе Германию. Если героическое сопротивление Украины не сможет противостоять имперским планам Путина, Польше и странам Балтии будет угрожать дальнейшее расширение сферы влияния РФ на Центральную Европу. Кстати, русские идеи, о которых мы говорим, — это не только идеи Владимира Путина; ими пронизана большая часть российского общества, журналисты там говорят о России, простирающейся до польского города Калиш. Это великорусские идеи о подчинении других народов. Сегодня благодаря Украине эта опасность сдерживается. Но я думаю, что эта опасность, к сожалению, станет реальной в будущем», — считает президент Польши.

«Единственное, что можно сделать, — это усилить собственную безопасность. Так, чтобы возможный агрессор не рискнул бы напасть», — отмечает Дуда. По его словам, ещё одна проблема, вызванная конфликтом, — угроза нехватки каменного угля, часть которого до сих пор импортируется из РФ и в котором нуждаются миллионы польских домохозяйств: «Это главная забота польского правительства сегодня, и оно должно с ней справиться. Совмещение климатических целей ЕС и социально справедливых преобразований в нашей стране для нас всегда было серьёзной задачей. С 1989 года мы значительно сократили выбросы CO2». Однако, считает Дуда, украинский кризис всё усложнил.

Недавно Варшава объявила, что в среднесрочной перспективе купит у Южной Кореи 180 танков, а также 48 боевых самолётов для собственных нужд. Дуда отрицает, что танки южнокорейского производства предназначены для «заполнения бреши», которую Германия не смогла восполнить своими «леопардами» в рамках «кольцевого обмена». Как поясняет Дуда, Польша поставила Украине 260 танков Т-72 советского производства — «не со склада, а прямо из войск». Эти танки в любом случае «пришлось бы заменить на новые». «Мы всё равно давно планировали приобрести новые танки. Теперь нужно было ускориться. Возникла острая необходимость восполнить пробелы в войсках. Так что мы надеялись на какое-то количество немецких танков Leopard, даже не на самые новые. Сейчас мы заказали подержанные американские танки Abrams, а Корея предложила быстро поставить свои танки К2. Они легче, чем Leopard, но современные», — рассказывает Дуда.

«Я считаю себя человеком, стремящимся выстроить хорошие германско-польские отношения. Я стараюсь понять немцев ещё и потому, что у нас с женой, германисткой, много личных связей с Германией и большое уважение к этой стране. Мне кажется, у меня хорошие отношения с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Наши жёны недавно совместно организовали проект по размещению сирот с Украины», — подчёркивает Дуда.

На политической арене Польши президент также считает себя «защитником хороших германо-польских отношений». Однако, по его словам, в первую очередь он упрекает Германию за газовые проекты под названием «Северный поток»: «Именно как друг Германии. Как кто-то, указывавший канцлеру в ходе множества бесед в течение долгих лет, что эти газопроводы будут вредны для Европы и убийственны для нас, поляков. Именно они являются ключом к доминированию РФ на европейском рынке. Так же считали и многие наши соседи».

По его словам, в ответ от экс-канцлера Ангелы Меркель поляки только и слышали, что «Северный поток» был «чисто экономическим проектом», на который сложно было повлиять. «Аргумент, который я никогда не принимал за чистую монету, — считает Дуда.— Затем в 2021 году последовало соглашение между Байденом и Меркель, согласно которому Вашингтон отказался противодействовать «Северному потоку — 2», и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был ошеломлён. Это следовало понимать не просто как акт равнодушия, но прямо как акт враждебности по отношению к нашей части Европы».

Дуда подчёркивает, что немцы никогда не отрицали преступления, совершённые в эпоху нацизма. Было бы «неуместно и несправедливо» утверждать, что Германия не расследовала преступления нацистов в соответствии с уголовным законодательством. «Но были и такие личности, как генерал СС Хайнц Рейнефарт, который подавил Варшавское восстание и долгое время после войны являлся мэром Зильта. Другое дело, что Германия не возместила Польше ущерб, понесённый ею во время войны. Этот вопрос никогда не был должным образом урегулирован. Таково распространённое убеждение в нашей стране», — подытожил Дуда.