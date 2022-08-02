Мнение: ЕС остался без российского угля, Германия может рухнуть и Достоевский о немецких морозах

1. В Евросоюзе со вчерашнего дня начал действовать запрет на ввоз угля из России (ссылка). На европейское направление приходилось лишь 22% российского угольного экспорта, его можно будет сравнительно легко перенаправить в Азию и Африку. Азиаты – и китайцы в особенности – с удовольствием купят весь наш уголь, так как лучше у нас, чем у враждебной Австралии. Вопрос только в логистике и пропускной способности железных дорог.



Куда интереснее, что будет делать Европа без российского угля (да и без украинского тоже). Едва ли кто-то всерьёз рассчитывает, что дефицит энергии покроет зелёная энергетика (скорее, она теперь останется без дотаций со стороны традиционной энергетики). Кроме того, уголь нужен для выплавки металла.

Вероятно, европейцы будут массово распаковывать собственные закрытые угольные шахты (забыв про все предыдущие стенания о том, какой уголь грязный и вредный). Отказ от российского угля освобождает для европейских угольщиков рынок и устраняет конкуренцию.

Но радоваться европейцам рано. Во-первых, отказавшись от нашего угля, ЕС только лишь увеличил зависимость от нашей нефти и газа, ведь энергию таки надо откуда-то брать. Во-вторых, возобновление работы шахт – дело небыстрое, а зелёные будут продолжать этому сопротивляться.

В-третьих, если даже эта затея выгорит, то с зелёными лужайками в Европе, столь милыми сердцу наших западников, возможно, придётся распрощаться. В огромной России уголь массово добывают лишь в нескольких регионах, и в целом экология страны от этого не особенно страдает, для большинства россиян это незаметно. В маленькой Европе последствия будут куда серьёзнее.

2. Ещё раз о том, почему Германия сама, по доброй воле и в здравом уме, не откажется от российского газа – ни в этом году, ни в следующем, ни через несколько лет (ссылка):



Целые отрасли промышленности в Германии могут рухнуть из-за прекращения поставок природного газа из России, заявил Ясмин Фахими, Глава профсоюзов Германии.

«Из-за газовых узких мест рискуют навсегда рухнуть целые отрасли промышленности: алюминиевая, стекольная, химическая промышленность», — заявил Bild am Sonntag глава Федерации профсоюзов Германии Фахими. «Такой крах будет иметь огромные последствия для всей экономики и рабочих мест в Германии».

Химическая промышленность, в которой занято около 346.000 человек, является третьей по величине отраслью в Германии, согласно данным немецкого агентства по продвижению инвестиций Germany Trade & Invest.

Германия — крупнейшая экономика Европы — зависит от трубопроводного природного газа из России, на долю которого приходится 35% ее импорта топлива. По данным министерства экономики, промышленные электростанции импортируют почти весь потребляемый природный газ, что составляет около четверти всего энергетического баланса страны.

Собственно, вопрос о быстром отказе от нашего газа в Германии уже и не стоит, там надеются добиться этого только лишь к 2030 году. Или раньше, если Россия рубанёт немцам газ сама.

3. Кажется, со времён Достоевского некоторые вещи не очень-то изменились. Немцы по-прежнему готовы страдать назло русским. Цитирую письмо Фёдора Михайловича домой в Россию, написанное в Дрездене 6 (18) января 1871 года (ссылка):

Морозы здесь ударили ужасные, доходило до 20 градусов, и даже и теперь холод. Квартира же нам попалась прехолодная. Здешние печи без заслонок. Топливо идет бессмысленно много, а тепла нет. Немцы хотят лучше мерзнуть, чем перенять у русских печи. Россию здесь ненавидят.