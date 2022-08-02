 

MultiVersus, платформенный файтинг, привлек миллионы пользователей

02.08.2022, 23:25, Разное
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Портал PC Gamer заметил, что MultiVersus, платформенный файтинг, разработанный Warner Bros. Games и Player First Games, привлек миллионы пользователей.
Напомним, бета-тестирование MultiVersus открылось 19 июля для обладателей раннего доступа и членов закрытой Alpha-группы. Затем оно стало доступно для всех пользователей, начиная с 26 июля, для всех остальных.

Выяснилось, что MultiVersus с момента начала бета-тестирования попробовали не менее 4 929 968 человек. Это место хорошо знакомо журналисту PC Gamer, который сидит во внутриигровой таблице лидеров.

Журналист PC Gamer считает, что MultiVersus насчитывает более 5 миллионов игроков (маловероятно, что друг забрался слишком далеко в рейтинге), но допускает, что может быть и выше.

В настоящее время MultiVersus тестируется на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X. За предыдущий день количество игроков превысило 153 000 человек – это самый высокий показатель онлайна Steam-версии за всю историю – он является самым высоким для любого другого файтинга на сервисе Valve.



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