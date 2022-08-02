Доступна новая базовая версия электрического седана BMW i4

eDrive35 – это новая модель начального уровня, которая предлагает меньшую производительность, но более низкую цену.

В настоящее время BMW предлагает электрический i4 только в моделях eDrive40 или M50. Мощность электромотора в первой из них составляет 340 л.с., 430 Нм на задней оси, а аккумуляторная батарея емкостью 80,7 кВтч обеспечивает запас хода до 590 км. Два мощных электромотора приводят в движение полноприводную модель M50 i4 M50. Они развивают мощность 544 л.с. и 795 Нм соответственно. В конфигурации M Performance M50 может проехать 520 км на одной зарядке.

Для BMW i4 теперь доступен базовый пакет eDrive35. BMW i4 eDrive35 оснащен электродвигателем, который производит на 54 л.с. больше, чем eDrive40. На задней оси он развивает 286 л.с., 400 Нм. i4-eDrive35 ни в коем случае не является медленным. Он может разогнаться до 100 км/ч всего за 6 секунд (eDrive40 требуется 5,7 секунды).

BMW установила на i4 eDrive35 меньший электродвигатель, чем на eDrive40, и меньший блок батарей. Аккумулятор имеет емкость 66 кВт/ч, запас хода 490 км и срок службы 490 км. Максимальная мощность зарядки батареи на 180 кВт меньше, чем у eDrive40 (205 кВт) и M50 (205 кВт). Стоимость BMW i4 eDrive35 в настоящее время неизвестна. Однако, скорее всего, она будет на несколько тысяч евро меньше, чем i4 eDrive40, который стоит не менее 60 640 евро (3,84 миллиона рублей), согласно текущему курсу валют.