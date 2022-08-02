Пелоси вышла из самолета в аэропорту Тайваня

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США, вышла из самолета в аэропорту Суншань, Тайвань. Это видео, которое было показано телеканалом China Times на YouTube.

Видно, как Пелоси идет по трапу самолета в сопровождении охранников и других представителей США. Пелоси одета в светло-розовый брючный костюм и медицинскую маску.

Местные чиновники приветствуют спикера Палаты представителей на земле.

Ранее сообщалось, что американский спецрейс с Пелоси прибыл в аэропорт Суншань в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. Ранее самолет совершал полеты над островами Борнео, Сулавеси и вокруг Филиппин.

Вашингтон считает Тайвань независимым, в то время как Пекин считает эти территории своими. Поездка Пелоси на Тайвань встретила решительный отпор со стороны китайских властей. Хуа Чуньин, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая, подтвердила, что китайское правительство примет жесткие ответные меры, если Пелоси посетит Тайвань.