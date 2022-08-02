 

Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с семьей стрелявшего из окна

02.08.2022, 23:21, Новости дня
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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что проконтролирует ситуацию с семьей мужчины, который, по предварительным данным, стрелял из окна дома на севере Москвы.

«Я держу ситуацию с этой семьей на контроле», – сказала Ярославская, передает РИА «Новости».

По данным агентства, мужчина не стрелял, а только высовывал пневматику из окна. Позже в СМИ сообщали о наличии детей у москвича.  

В полиции сообщили, что мужчина в доме в Высоковольтном проезде устроил стрельбу из окна. Стрелял он из пневматического оружия. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в столице мужчина ударил супругу стулом по голове, та скончалась, и подозреваемый решил сымитировать самоубийство, выкинув тело из окна.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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