Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с семьей стрелявшего из окна

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что проконтролирует ситуацию с семьей мужчины, который, по предварительным данным, стрелял из окна дома на севере Москвы.

«Я держу ситуацию с этой семьей на контроле», – сказала Ярославская, передает РИА «Новости».

По данным агентства, мужчина не стрелял, а только высовывал пневматику из окна. Позже в СМИ сообщали о наличии детей у москвича.

В полиции сообщили, что мужчина в доме в Высоковольтном проезде устроил стрельбу из окна. Стрелял он из пневматического оружия. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в столице мужчина ударил супругу стулом по голове, та скончалась, и подозреваемый решил сымитировать самоубийство, выкинув тело из окна.

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