В США заявили, что КНР будут отвечать на визит Пелоси на Тайвань и после его завершения

США ожидают, что Китай продолжит принимать меры в ответ на визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, что обернется новыми военными учениями, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не могу привести вам точные сроки, как долго это продлится. Однако мы ожидаем, что они определенно продолжат реагировать и после окончания данного визита. Это включает возможность проведения масштабных учений», – сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома, передает РИА «Новости».

Он добавил, что визит Пелоси не является основанием для роста напряженности между Китаем и США. По словам политика, в Вашингтоне не намерены вовлекаться в «бряцанье оружием» и не хотят добиваться кризиса.

Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

Ранее Китай пообещал «мощный и сильный ответ» на визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

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