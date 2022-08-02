В Донецке три человека подорвались на мине «Лепесток»
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В Донецке три человека, включая подростка, получили ранения в Кировском районе после подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток», информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Кировский район: в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток» ранены: парень-подросток 2005 г.р., парень 2002 г.р., девушка 2002 г.р.», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова призвала ООН дать правовую оценку действиям Украины, бойцы которой минируют жилые кварталы минами подобного типа.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Мирные жители, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект из-за необычного вида.
Ранее сообщалось, что мужчине оторвало стопу миной «Лепесток» в Донецке.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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