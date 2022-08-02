Мнение: Я-высказывания

Все статьи на тему я-сообщений – пример очень плохих границ авторов.

Я бы написала “почти все” для корректности, но не смогла найти по поиску ни одного нормального примера.

Если вы пройдете по ссылке на статью в Википедии на тему я-высказываний, вы увидите психологический треш.

Вот, например, как предлагают исправить некорректное ты-высказывание на корректное я-высказывание.

“Некорректное”: Почему ты все время перебиваешь меня?

“Корректное”: Мне трудно говорить, когда кто-то еще разговаривает параллельно со мной. Если у тебя есть какой-то вопрос — задай его после того, как я договорю. Также, возможно, если ты внимательно послушаешь меня, то потом у тебя возникнет меньше вопросов.

Второе – вынос мозга, многословный, хамский.

А в первой фразе, которую горе-психолог взялся исправлять, нет ничего плохого, кроме лишнего “все время”.

Спросить, почему вас сейчас перебивают – мягкая форма выражения недовольства. Вы недовольны, но вежливо предполагаете, что у человека есть на то причины.

Например.

– Почему ты перебиваешь меня?

– Потому что ты несешь бред!

И вам понятно, что говорить нет смысла, собеседник настроен агрессивно и не хочет слушать.

Отложите беседу до лучших времен.

Или.

– Почему ты перебиваешь меня?

– Потому что ты не знаешь главного!

И вам понятно, что до вас хотят донести какие-то важные сведения.

– Хорошо, расскажи.

Дальше вы выслушиваете человека и просите его выслушать вас. Скорее всего конфликт будет как-то разрулен.

То есть сам по себе такой вопрос вполне в границах, за исключением случаев, когда вы вообще не имеете права говорить и вас не обязаны выслушивать, такие случаи тоже бывают.

Пример, который приводит автор статьи (к сожалению этот пример скорее всего взят у Томаса Гордона, родначальника термина) – это абсолютное нечто, за пределами добра и зла.

Даже если второй – ваш подчиненный, даже если он проштрафился и нарушил трудовой договор, даже если он только что украл печенье с вашего рабочего стола и вытер руки о ваш галстук, вы все равно не должны так с ним говорить.

Так допустимо говорить с ребенком, которого вы учите правильно вести себя, но таких преподавателей дети тоже недолюбливают за многословные нотации там, где можно сказать короче и проще: “Не перебивай, слушай!”

Самое удивительное в рапанах, считающих, что “границы” – это заменить “ты” на “я” и добавив зубодробительные обороты, это то, что они и правда так думают.

Они думают, что фраза “ты опоздал” некорректна, а истерика в виде “я тебя очень ждала, я переживала, я вспомнила травмы детства, когда мама и папа бросали меня, я вне себя от обиды и от гнева” – корректна, потому что вы “высказываетесь о себе”.

О себе, заливая соплями чужие уши, драматизируя сверх всякой меры и обвиняя другого во всех грехах.

Рапаны чистосердечно думают, что если ваш словесный понос не содержит местоимения “ты” – все чики-пики, можно вылить еще три ведра, вы обошли запрещенные места.

Хитруши думают, что вопрос границ – это какая-то формальность, которую можно обхитрить.

А на самом деле прямые обращения, те самые ты-высказывания, чаще всего в границах, если они краткие и не касаются личной территории другого, то есть того, куда вам вообще не надо соваться, это не ваше дело.

Все, что связано с вами, пусть даже косвенно, это – общая территория и вы имеете право на ты-высказывание по существу вопроса.

Границы – это уважение к правам человека. Вы тоже человек и свои права вы тоже должны уважать, поэтому хорошие границы – это умение найти баланс между Я и Ты.

Почему я-высказывания, особенно многословные, эмоциональные почти всегда мимо границ?

Потому что перед вами не ваш психотерапевт, а партнер или коллега, который не должен тратить время на выслушивание бессодержательных описаний вашего самочувствия.

В границах говорить по существу, избавляя других от неконструктивного негатива.

Негатив бывает и конструктивный иногда, но это всегда короткая форма и предметное описание, что не так.

Слишком сухая и жесткая форма тоже может быть мимо границ, вы не инструкцию подчиненным даете, а общаетесь с людьми, речь должна быть в меру эмоциональной и образной, но ключевое – в меру.

Простое правило: негативные высказывания должны быть короче и конкретней, позитивные могут быть обильней и абстрактней. Это правило исходит из того, что негативом вы долбите по мозгам людей, а позитив слушать куда приятней, особенно если этот позитив касается общего, а не лично вашего.

Границы – очень простая тема для неэгоиста. Такому человеку интуитивно понятно, что речь свою надо строить так, чтобы она была содержательной в плане общих интересов или приятной. Тогда собеседник не будет скучать, раздражаться, чувствовать себя использованным и изнасилованным при общении с вами.

Вот простые правила.

Куда уж проще?

И если вы свои претензии или приказы камуфлируете в “я-высказывания”, ваши границы намного хуже, чем если бы вы выражались прямо и в форме “ты”.

Давайте попробуем это проиллюстрировать для читателей.

Откройте статью по ссылке выше и разберите другие примеры я-высказываний.