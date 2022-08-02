Ржаной хлеб, суп из лосося и сауна: несколько секретов стройного тела финских девушек

Финские девушки славятся своей стройностью. Их секрет достаточно прост, а скрывается он в питании. Недаром скандинавская диета так популярна во всем мире. В сегодняшней статье более подробно остановимся на особенностях питания финских дам.

Секреты стройного тела финских дам

На пищевые привычки финнов сильно повлияла скандинавская диета. Эта система питания подразумевает упор на богатые клетчаткой овощи и фрукты, рыбу и птицу. Они изредка позволяют себе мясо и в ограниченных количествах.

Согласно рекомендациям по питанию финских специалистов, пищу следует стараться принимать в одно и то же время каждый день. Желательно, чтобы между тремя основными блюдами были включены 2 перекуса. Это позволяет контролировать уровень сахара в крови, снижать вероятность переедания.

Потеря веса

Как уже было отмечено выше, рацион финских женщин базируется на растительной основе. Ежедневно они едят не менее 500 граммов овощей и фруктов, включая грибы и ягоды. Это эквивалентно 5-6 порциям. Некоторую часть растительного питания обязательно нужно есть в сыром виде. Потребности в белке финских дам покрываются в основном за счет бобовых. Рыбу присутствует на столе только 2-3 раза в неделю. Но важно помнить, что также является отличным источником необходимых жиров, белков и витамина Д.

Ежедневное меню часто включает жирные семечки и орехи. Согласно рекомендациям финских экспертов, в сутки норма таких продуктов составляет 30 г или примерно 2 столовые ложки. Цельнозерновые продукты также в ходят в рацион. Они богаты клетчаткой, минералами и витаминами. Что касается красного мяса, в неделю разрешается максимум 500 г.

Особое внимание уделяется питьевому режиму. В сутки, по мнению финнов, нужно выпивать не менее 1-1,5 л жидкости. Это может быть минеральная вода или вода из-под крана, но от сладких безалкогольных напитков лучше отказаться. В дополнение к основным требованиям по питанию необходимо чуть подробнее остановиться на также традиционных финских блюдах. Они весьма полезны, питательные и даже помогают похудеть.

Можно ли есть картофель

Летом у финнов принято есть картофель в качестве гарнира к основным блюдам. Например, к маринованной сельди. Эта рыба богата омега-3 жирами и белками, поддерживающими работу мышц. Ее обычно подают, приправленной укропом. Он, в свою очередь, известен своим мочегонным действием и богатой витамином С.

Ржаной хлеб в рационе

Цельнозерновой ржаной хлеб признается единственным вариантов хлеба, который действительно может способствовать снижению веса. А секрет скрывается в высоком содержании клетчатки. Ржаной хлеб подают с супами и тушеными блюдами, его едят на завтрак завтрак или в качестве перекуса.

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Суп из лосося

Жирная рыба является отличным источником омега-3 жиров, играющих важную роль в обмене веществ. Суп из лосося, который обычно едят вместе с вышеупомянутым ржаным хлебом, считается отличным обедом или даже ужином.

Как насчет спорта

Помимо особенностей питания, финские девушки уделяют много внимания физическим нагрузкам. Популярным видам спорта в этой стране являются беговые лыжи, прыжки с трамплина, легкая атлетика, хоккей и футбол. Трудно поверить, но еще в 60-е гг. состояние здоровья местного населения оставляло желать лучшего. Среди всех скандинавских стран здесь больше всего мужчин с патологиями сердца.

Однако совсем скоро картина изменилась. А все благодаря пропаганде физических упражнений, отказ от курения и сбалансированного питания. В настоящее время финны много времени проводят на свежем воздухе. Одним из их любимых занятий является посещение сауны. После парилки они погружаются в ледяную воду или “купаются” в сугробах.

Скандинавская ходьба, известная сегодня во всем мире, также родом из Финляндии. Этот метод физической нагрузки был разработан учителем физкультуры Л. Яаскеляйнен. Он отлично снимает нагрузку с конечностей, поэтому допускается даже при заболеваниях суставов. В дополнение к тренировкам финские женщины уделяют внимание качественному сну, который необходим для правильного функционирования обмена веществ.