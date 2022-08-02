 

Мнение: Сакральный визит?

02.08.2022, 22:54, Разное
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В чем причина  такого небывалого ажиотажа? Почему миллионы людей по всему миру так пристально следят за визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань?

Почему в сервисе Flightradar 24 более 630 тыс. человек наблюдали за полётом самолета с Нэнси Пелоси на борту из Куала-Лумпура на Тайвань?

Надеялись, что китайские истребители собьют этот vip-самолет США?  И  начнется такая лихая заваруха, что мир потеряет интерес к спецоперации России на Украине?

В чем сакральный смысл визита Нэнси Пелоси на Тайвань?

Фотография Нэнси Пелоси отсюда
Фотография китайских истребителей Су-35, пересекающих Тайваньский пролив и летящих в сторону Тайбэ,  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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