 

Мнение: Пелоси летит на Тайвань

02.08.2022, 22:45, Разное
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Самолет с Пелоси вошел в опознавательную зону ПВО Тайваня.
Сообщения о том, что он якобы уже сел, пока действительности не соответствует. Но скоро сядет.

Так как Китай считает воздушное пространство Тайваня своим воздушным пространством, а США признают "политику одного Китая", фактически происходит вторжение США в воздушное пространство Китая. Максимально демонстративное и максимально провокационное.

Сообщают, что государственные сайты Тайваня подвергаются мощной кибератаке. Китайские хакеры не дремлют. Пока что смогли завалить сайт МИД Тайваня.

Китай закрывает для гражданских самолетов зону Тайваньского пролива.
Истребители ВВС Тайваня начали эскортирование самолета Пелоси.
Системы ПВО в аэропорте куда прибудет Пелоси приведены в боеготовность.

Развитие событий буду освещать в телеге https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad



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