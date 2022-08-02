Бедные люди – Личное мнение

У Оксаны Самойловой, если не отпуск, то праздник. Величайшему (по габаритам) исполнителю Джигану исполнилось 37 лет.

В запрещённой и экстремистской соцсети Оксана приоткрыла завесу тайны:



Фото: Соцсети

Ну, конечно, хорошая жена налипила на лицо красоту и приготовила подарок.

Что за подарок? Дорогой, потому что дешёвый нельзя — вдруг кто подумает, что деньги кончились и успеха нет.

Джиган спит, но знает — его ждёт подарочек. Каким он будет? Да какая разница!

Успешная семья Джигановых — жизнь удалась, жизнь-праздник! Когда каждый будний день необходимо, как работать, праздновать.

И возраст — уже под сорок. Сил уже нету, так вкалывать. Но нужно отмечать с размахом, а потом лететь в отпуск, чтобы ещё сильнее устать.

А попробуй, не отпразднуй ты круглую дату 37 лет! Подписчики не поймут и не купят у Оксанки патчи.

Кто-то песни поёт на сцене, кто-то книги пишет. А вот Джигановы вынуждены праздновать и отдыхать.

И ведь подумать если, то как это действительно трудно, когда от шариков и тортов тошнит.

Бедные люди.

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