Кипр скучает по туристам и бизнесменам из России — и их деньгам

Для кипрской экономики наступают мрачные времена: правительство островного государства ожидает, что из-за прерванного авиасообщения с Россией доходы туристической отрасли в этом году упадут на €600 млн, пишет Frankfurter Allgemeine. Гостиницы, которые обычно обслуживают гостей из России, сталкиваются с «огромными трудностями». Как считает издание, предприимчивые островные элиты недосчитались не только отдыхающих: в кипрских офшорах не хватает и денег российских бизнесменов.



AP

Последние три года были для туристической отрасли Кипра довольно мрачными: сначала пришёл коронавирус, а затем перестали приезжать россияне. Путешественники из РФ раньше обеспечивали пятую часть кипрских доходов от туризма. Больше денег оставляли только англичане. Но теперь ситуация изменилась. Авиасообщения между Россией и Кипром больше не существует. Добраться до острова из Москвы можно только с пересадками, например, через Стамбул. Но, как показали данные за май, этот маршрут не пользуется популярностью. В ином случае Кипр пережил бы значительный наплыв туристов во время российских майских праздников. Но этого не случилось. Тем более что гости с Украины также отсутствуют. Вместе с россиянами на них приходилось около четверти оборота кипрской туристической отрасли, пишет Frankfurter Allgemeine.

Падение числа бронирований по сравнению с допандемийным уровнем в мае составило около 50%. Это было особенно заметно в Лимассоле, «центре русской жизни на Кипре». Харис Лоизидес, глава Кипрской ассоциации гостиничного бизнеса, недавно заявил, что гостиницы, которые обычно обслуживают гостей из России, сталкиваются с «огромными трудностями». Министерство туризма ожидает, что в этом году доходы отрасли упадут на €600 млн. Надежда на то, что российские туристы будут летать на Кипр через страны, которые имеют воздушное сообщение с Россией, например Турцию или Сербию, кажется призрачной.

Однако, как считает издание, Кипру не хватает не только доходов от российских туристов. Давит и отсутствие «грязных денег» из России, пусть они уже давно «не текут так щедро, как в старые добрые времена». Важность российских вложений постепенно снижалась после кипрского финансового кризиса 2013 года, особенно после 2018 года, когда Кипр столкнулся со значительным давлением со стороны США. Американцы потребовали расправиться с фирмами-однодневками и другими схемами уклонения от уплаты налогов.

Но к тому времени предприимчивая греческая элита на острове уже давно вынашивала новую бизнес-модель: любой, кто покупал недвижимость на Кипре за €2 млн, вносил €150 тыс. в государственные инвестиционные фонды Кипра и оплачивал дополнительные сборы, мог получить кипрское гражданство. Вместе с этими средствами доходы от нотариальных и юридических услуг, позволявших получить кипрский паспорт и, следовательно, право на проживание в ЕС, в течение нескольких месяцев принесли Кипру почти €3 млн. Общая сумма инвестиций составила более €8 млрд. Бывшая юридическая фирма президента Кипра Никоса Анастасиадиса, которой с момента вступления в должность руководит его дочь, также зарабатывала на этом деньги.

Еврокомиссия предупреждала о «проникновении организованных преступных группировок из-за пределов ЕС», а также о «рисках отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов». Никосия в ответ успокаивала: финансовое положение заявителей тщательно изучается, а подозрительные лица получают отказ.

Через год стало ясно, чего стоят такие заверения. В ходе обширного расследования арабской телекомпании Al Jazeera в систему удалось внедрить двух журналистов, замаскированных под посредников заинтересованного лица из Китая. Их встречи с политиками и бизнесменами записывались на скрытую камеру. Журналисты побеседовали и с тогдашним председателем палаты представителей Кипра Димитрисом Силлурисом, занимавшимся вопросами недвижимости.

Подставные посредники объяснили, что их клиент может легко собрать миллионы на паспорт, однако имеет судимость за отмывание денег. По правилам кипрских властей, в таком случае заявитель должен был получить отказ. Но журналистов убедили в том, что законы Кипра «созданы для того, чтобы их нарушали богатые», поэтому заинтересованному лицу было предложено подать заявку под вымышленным именем. Председатель палаты представителей сообщил посредникам, что они могут заверить своего «криминального авторитета» в том, что он «получит полную поддержку Кипра на любом уровне: политическом, экономическом, социальном».

Позже Силлурис и другие разоблачённые утверждали, что вели переговоры только для того, чтобы сообщить властям о попытках злоупотреблений со стороны заявителей. Показательным будет то, как кипрская судебная система оценит подобные оправдания. Разоблачения имели два последствия: во-первых, программа продажи паспортов была прекращена — после того, как правительство быстро поручило пересмотреть сотни старых дел. Во-вторых, против Силлуриса и еще трёх человек было составлено обвинительное заключение. За ними стоят сотни других представителей государственных органов, юридических фирм, нотариусов и фирм по недвижимости, которые на протяжении многих лет получали прибыль. Однако несчастье быть пойманными имели именно они. Суд должен начаться в сентябре. Тем временем под давлением общественности и Еврокомиссии Кипр лишил гражданства нескольких «русских киприотов», в том числе бизнесмена Олега Дерипаску, отмечает Frankfurter Allgemeine.