Мнение: Почему западные банки остаются, сбежавшее руководство OBI и штраф за навязывание допуслуг

1. Американский Ситибанк и австрийский Райффайзенбанк начали набирать новых сотрудников в России (ссылка). Это значит, что уходить из нашей страны они не торопятся. Но почему банкиры позволяют себе игнорировать западные санкции?



Во-первых, вести бизнес в России выгодно, уходить не хочется. Во-вторых, кто-то должен осуществлять расчёты за оставшиеся поставки из России и в Россию.

В-третьих, наш Минфин специально прищемил хвост западным банкам, чтобы они попросту не могли уйти, забрав свои активы, пока на Западе продолжают угнетать российские банки (ссылка)

Иностранные банки не смогут выйти из активов в РФ до тех пор, пока «дочки» российских кредитных организаций за рубежом лишены возможности нормально функционировать.

«У наших госбанков, которые находятся под санкциями, и вообще у наших банков под санкциями возникли довольно серьезные проблемы с работой по расшивке ситуаций со своими банками, которые находятся за рубежом. В некоторых случаях даже наблюдается такое, что они (иностранные регуляторы – ИФ) устраняют право акционера управлять – реально правовой беспредел. Мы обсудили на нашей подкомиссии, что мы не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать в части разрешения на продажу активов иностранных банков в России. Если будут поступать (обращения – ИФ), будем отклонять», – сказал журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

2. Немецкая компания OBI, крупный продавец строй- и хозтоваров, ушла из России, продав свой бизнес за символическую цену в 1 евро (ссылка). Возможно, за компанией осталось право обратного выкупа российских активов через несколько лет, либо таким образом немцы попытались сохранить хотя бы некоторые цепочки поставок в Россию.

Ушла OBI некрасиво. Компания оставила новым собственникам значительные долги и судебные иски. Для полноценного возобновления работы сети магазинов нужны миллиарды рублей.

А вот что пишут российские сотрудники OBI про бывшее руководство российского отделения, которое бросило всех и убежало из страны (ссылка)



Для начала приведу как дело было от первого лица:

«Вчера из первых уст услышал невероятную историю, думал, что такого просто не может быть. Выступил, отошел на встречу, возвращаюсь в зал и слышу: «Наши руководители покинули офис и Россию не предупредив нас!». Ничего себе, надо послушать. На сцене было 3 сотрудника OBI: HR, IT и главный по логистике. Все минус 1 от Босса. С датами могу напутать, но смысл это не поменяет.»

А дальше просто хронология:

«– 16 марта Немцы уехали, отключили телефоны и просто пропали из всех коммуникаций. Магазины работают, склады заполнены, на счетах деньги, а руководителей просто нет. Представьте ситуацию, люди стоят на кассах с товарами и вдруг все кассы отключаются. Головной офис отключил нам все!

– Подождите! Вот вы на корабле и что капитан корабля, запрыгнул в вертолет и улетел?

– Да! И взял всех, кто смог туда вместиться.

– И что сделали Вы?

– Мы собрались в инициативную группу. Проголосовали, выбрали своего лидера и начали восстанавливать все системы. Работали 24/7, полностью перепилили все IT-решения. Оказалось, что можно не месяцами и годами ждать изменений, а за считанные часы и дни запилить все.

– 8 мая мы запустились! Все кассы работают на новом ПО. Все склады работают! Все работает! Мы невероятно рады, что сохранили команды! OBI – это 4200 человек. Мы рады, что наши клиенты опять могут покупать товары!

Вы понимаете, что сделали эти люди? Они взяли на себя ответственность и просто запустили бизнес сами. Небольшой командой. Они смогли!»

Чувства это вызвало у многих, коллега написал:

«Знаете, я стоял и плакал! Просто представьте себе! Это не акционеры, это наемные сотрудники, которые после бегства руководства взяли на себя мужество и ответственность! Это многого стоит. Они спасли компанию от развала. Директор по логистике стал временным руководителем, он объехал всех поставщиков, честно рассказав о том, что происходит. 95% – компаний согласились продолжить отгрузки под честное слово. Как это невероятно! HR постоянно общалась с персоналом во всех городах. Так же честно рассказывала о том, в какой ситуации оказались все. IT директор, день и ночь со своей командой восстанавливал все системы, чтобы парализованная компания смогла начать работать.»

А вот и мысли о предыдущем руководстве:

«Я никак не могу понять, почему нужно было сбегать? Все они работали 5-10 лет вместе. Почему нельзя было собрать коллектив, рассказать о том, что они покидают РФ и компанию? Есть масса правильных примеров, того как уходят. Короче эта тройка для меня герои! Быть добру!»

Это какая же позиция была у прежнего руководства, что оно не смогло решить вопрос на уровне так серьезно и долго декларируемой европейской культуры бизнеса, что так халатно отнеслось к огромному ответвлению? Это до какой степени все равно должно быть?

3. В Госдуме собираются наказывать за навязывание покупателю дополнительных услуг. Как в автосалонах, например, когда к новому автомобилю предлагают купить паршивую сигнализацию по пятикратной цене, чтобы автосалон заработал больше.

Теперь за такое будут карать рублём, крупными штрафами (ссылка).

Логика банков, автосалонов и мобильных операторов понятна. «У этих потребителей всё равно кто-нибудь заберёт деньги. А раз так, почему бы и не мы?».

Но у депутатов другая логика. Агрессивное навязывание допуслуг повышает напряжение в обществе. Сейчас это совсем некстати, поэтому тех, кто жульничает при продаже, следует призвать к порядку.