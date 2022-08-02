 

Эксперт говорит, что Китай не может не отреагировать на визит Пелоси на Тайвань

02.08.2022, 22:00, Разное
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Китай не может избежать военных действий в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Однако он не допустит столкновения. Такое мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости высказал Цунэо Ватанабэ (один из наиболее авторитетных японских ученых в области международной безопасности).
“Китай сейчас стоит перед двумя вариантами. Китай заявил, что примет военные меры. Если правительство Си Цзиньпина не сделает этого, то будет считаться, что оно потеряло бдительность. Они не смогут ничего сделать. Однако если риски возрастут и возникнет конфликт, это тоже будет недостатком. Хотя войны может и не быть, более вероятно, что произойдут стычки, что может привести к росту напряженности и негативному влиянию на экономику. Сейчас Китай предпринимает военные действия, что может послужить сигналом для США в отношении Тайваня. Но он также усиленно думает о том, как сделать так, чтобы эти военные действия не переросли в столкновение”, – заявил Ватанабэ.

По мнению ученого, это связано с тем, что Си Цзиньпин, лидер страны, в следующем году баллотируется на третий срок, а в конце года состоится съезд Коммунистической партии Китая. Сейчас ему не стоит проявлять слабость, но пойти на огромный риск – это преимущество. Это может дать козыри его противникам.

Ватанабэ считает маловероятным сценарий, при котором США неофициально согласятся на визит в Китай.



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