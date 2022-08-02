 

Роспотребнадзор рекомендует людям из уязвимых групп носить маски в общественных местах

02.08.2022, 22:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Роспотребнадзор рекомендует гражданам с высоким риском заражения субвариантами коронавируса Омикрон носить защитные маски при поездках в общественном транспорте и в местах массового скопления людей. За последние 24 часа в РФ зарегистрировано 9560 случаев заболевания КОВИД-19.
Новая коронавирусная инфекция представляет серьезную угрозу для уязвимых граждан, несмотря на то, что острые респираторные инфекции являются обычным явлением для субвариантов омикрон. Роспотребнадзор советует носить маски, находясь в толпе или пользуясь общественным транспортом. Они также рекомендуют использовать дезинфицирующие средства для рук, чтобы снизить вероятность заражения.

Роспотребнадзор также поручил главам региональных ведомств организовать кампанию, информирующую граждан о том, как предотвратить летний коронавирус.

За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в РФ выросла на 68%. За последние 24 часа было зарегистрировано 9 560 случаев заболевания COVID-19. 1 962 человека были госпитализированы. Еще 48 пациентов умерли.

Все ограничения в России, введенные из-за коронавируса с 1 июля, сняты. Первые случаи заражения субвариантным штаммом омикрон-кентавра в РФ были выявлены в прошлом месяце. Росздравнадзор предложил возобновить вакцинацию в этих районах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11.20 / Леди Гага призналась в любви своему бывшему бойфренду Тейлору Кинни в присутствии нынешнего Майкла Полански

14.12.21 / Мнение: Кто спас Россию?

27.08.21 / Скандалы: Для банкротства банка Сергея Пугачева хватило и двух месяцев

17.03.21 / Несовершеннолетним запретят перекрашивать волосы

05.02.22 / Федосеева-Шукшина корит себя за скандал во время последней встречи с Куравлевым

15.02.22 / Врач Кривоногов назвал фарингит и гайморит последствиями “Омикрона”

17.07.22 / Власти заявили, что Крым безопасен для туристов, отдыха и деловых путешественников

01.05.22 / Чтобы ничего не забыть! Адвокат дал жертвам мошенников необычный совет

03.08.20 / Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж спустя 16 лет отношений

08.09.21 / Громкий скандал между Долиной и Карнавал закончился не в пользу Ларисы Александровны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика