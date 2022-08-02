Роспотребнадзор рекомендует людям из уязвимых групп носить маски в общественных местах

Роспотребнадзор рекомендует гражданам с высоким риском заражения субвариантами коронавируса Омикрон носить защитные маски при поездках в общественном транспорте и в местах массового скопления людей. За последние 24 часа в РФ зарегистрировано 9560 случаев заболевания КОВИД-19.

Новая коронавирусная инфекция представляет серьезную угрозу для уязвимых граждан, несмотря на то, что острые респираторные инфекции являются обычным явлением для субвариантов омикрон. Роспотребнадзор советует носить маски, находясь в толпе или пользуясь общественным транспортом. Они также рекомендуют использовать дезинфицирующие средства для рук, чтобы снизить вероятность заражения.

Роспотребнадзор также поручил главам региональных ведомств организовать кампанию, информирующую граждан о том, как предотвратить летний коронавирус.

За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в РФ выросла на 68%. За последние 24 часа было зарегистрировано 9 560 случаев заболевания COVID-19. 1 962 человека были госпитализированы. Еще 48 пациентов умерли.

Все ограничения в России, введенные из-за коронавируса с 1 июля, сняты. Первые случаи заражения субвариантным штаммом омикрон-кентавра в РФ были выявлены в прошлом месяце. Росздравнадзор предложил возобновить вакцинацию в этих районах.