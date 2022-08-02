Послу США в Китае выражен протест из-за визита Пелоси на Тайвань
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Посол США в КНР Николас Бернс был вызван во вторник в МИД Китая, ему выражен протест из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.
«Замминистра иностранных дел КНР Се Фэн был уполномочен вызвать в срочном порядке посла США в Китае Бернса в МИД, чтобы от лица правительства КНР выразить США жесткое представление и протест в связи с визитом спикера Палаты представителей США Пелоси на Тайвань», – передает сообщение РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что свыше 20 военных самолетов Китая зашли в зону ПВО Тайваня.
До этого Китай пообещал «мощный и сильный ответ» на визит Нэнси Пелоси на Тайвань.
Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Пекин под видом масштабных учений, анонсированных на 4-7 августа в акваториях вокруг Тайваня, может пойти на полную морскую и воздушную блокаду острова.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
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