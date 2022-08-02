Ульяновская область и Лутугинский район ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве

Документ о сотрудничестве подписали губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава Лутугинского района Евгений Бондарь.

Как отметил глава российского региона, жители ЛНР и РФ имеют общие задачи, а Ульяновская область сделает все для восстановления Луганской Народной Республики.

«Мы осмотрели объекты, которые надо восстановить в Лутугинском районе. Лично оценил масштаб, дал соответствующие поручения. Ульяновские специалисты уже работают: восстанавливают электро-, водоснабжение и другую инфраструктуру. Передали сегодня несколько единиц техники району, также вручили подарки школьникам», – подчеркнул Алексей Русских, информирует пресс-служба правительства региона.

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность губернатору Ульяновской области за доверие.

«Вместе мы справимся со всеми задачами, в том числе с задачами восстановления экономического потенциала Донбасса. Поверьте, для нас помощь важна не только в плане экономическом», – отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Также Русских встретился с военнослужащими 31-ой отдельной десантно-штурмовой бригады. Губернатор поздравил солдат с Днем ВДВ, а также передал гуманитарный груз местным жителям.

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