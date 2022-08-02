 

Ульяновская область и Лутугинский район ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве

02.08.2022, 22:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Документ о сотрудничестве подписали губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава Лутугинского района Евгений Бондарь.

Как отметил глава российского региона, жители ЛНР и РФ имеют общие задачи, а Ульяновская область сделает все для восстановления Луганской Народной Республики.

«Мы осмотрели объекты, которые надо восстановить в Лутугинском районе. Лично оценил масштаб, дал соответствующие поручения. Ульяновские специалисты уже работают: восстанавливают электро-, водоснабжение и другую инфраструктуру. Передали сегодня несколько единиц техники району, также вручили подарки школьникам», – подчеркнул Алексей Русских, информирует пресс-служба правительства региона.

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность губернатору Ульяновской области за доверие.

«Вместе мы справимся со всеми задачами, в том числе с задачами восстановления экономического потенциала Донбасса. Поверьте, для нас помощь важна не только в плане экономическом», – отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Также Русских встретился с военнослужащими 31-ой отдельной десантно-штурмовой бригады. Губернатор поздравил солдат с Днем ВДВ, а также передал гуманитарный груз местным жителям. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06.20 / Подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ отдали под суд в Подмосковье

28.09.20 / Стало известно о переписке погибшего штурмана Ан-26 с дочкой перед крушением

21.12.21 / В РФ полностью перевооружили первый полк ракетных комплексов «Авангард»

29.01.22 / Guardian – доклад о вечеринках на Даунинг-стрит могут отложить из-за Скотланд-Ярда

02.09.20 / Мадуро заявил о заказе Трампом его убийства

16.09.20 / Трамп пригрозил ВТО за отказ узаконить пошлины на китайские товары

17.11.20 / Главный раввин Киева Маркович: Власть всегда меняется. И если мы будем болеть за одного и против другого, потеряем друзей

24.06.20 / Януковичу и двум экс-министрам обороны Украины объявили о подозрении в госизмене

24.07.21 / Кент рассказал, кто будет представлять США на саммите “Крымской платформы”

04.04.21 / В 2010 году россиянин обратился в программу “Жди меня”, чтобы найти пропавшую жену. Теперь его обвинили в ее убийстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика