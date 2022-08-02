Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии ракет Patriot
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Госдепартамент США подтвердил сделку по продаже Саудовской Аравии ракет Patriot и сопутствующего оборудования на общую сумму более 3 млрд долларов, сообщило американское агентство по оборонному сотрудничеству.
«Госдепартамент вынес определение… одобряющее возможную продажу правительству Саудовской Аравии усовершенствованных тактических баллистических ракет PATRIOT MIM-104E и сопутствующего оборудования по стоимости примерно 3,05 млрд долларов», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
Королевство в общей сложности запросило у Вашингтона 300 ракет. Уведомление уже направлено в конгресс. Военные отмечают, что продажа не отразится на боеготовности вооруженных сил США.
Ранее в Пентагоне сообщили, что американская авиационно-космическая корпорация Boeing поставит Саудовской Аравии 650 крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) SLAM-ER (Stand-off Land Attack Missile – Expanded Response) и 402 противокорабельные ракеты (ПКР) Harpoon («Гарпун») в модификации Block II.
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