 

Николаев подвергается все более интенсивным обстрелам

02.08.2022, 21:57, Новости дня
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Гуманитарные сотрудники, работающие в Украине, сообщают об ухудшении положения мирного населения в регионах, где резко обострились боевые действия, особенно на юге страны. Об этом заявил пресс-секретарь ООН на брифинге в Нью-Йорке. Глава МАГАТЭ, в свою очередь, предупредил о необходимости обеспечить безопасность Запорожской АЭС.

Обстрел микроавтобуса с мирными жителями

Из Херсона, по словам пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, поступили «ужасающие» данные о том, что предположительно ракета попала в микроавтобус, на котором мирные жители пытались покинуть поселок Старосело, спасаясь от обстрелов. Согласно сообщениям, по меньшей мере трое человек погибли и пятеро получили ранения.

Разрушения в Николаеве

Ситуация продолжает ухудшаться и в Николаеве, который подвергается ежедневным обстрелам. За последние 48 часов там были повреждены или полностью разрушены десятки жилых домов, несколько медицинских учреждений и другие важные объекты гражданской инфраструктуры.

– Обстрелы, как сообщают представители гуманитарных организаций, также привели к человеческим жертвам, но у нас не было возможности проверить предоставленные нам данные, – добавил Дюжаррик.

Со ссылкой на гуманитарных коллег на местах он также сообщил о крайне ограниченном доступе жителей Николаева к медицинской помощи.

– Мы еще раз призываем стороны конфликта ограждать гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры в Украине от нападений, в соответствии с принципами международного гуманитарного права, – подчеркнул пресс-секретарь ООН. – Народ Украины отчаянно нуждается в передышке от нескончаемого насилия.

Поставки сельхозпродукции из Украины

Он также сообщил о том, что покинувшее накануне Одессу судно с сельхозпродукцией благополучно достигло Босфора, а специальное приложение позволяет следить за передвижением сухогруза. В соответствии с условиями Черноморской инициативы по зерну, в среду в Стамбуле судно пройдет инспекцию, которую проведут представители ООН, Турции, России и Украины.

Безопасность Запорожской АЭС

Выступая накануне на Обзорной конференции сторон Договора о нераспространении ядерного оружия, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэл Мариано Гросси привлек внимание общественности к ситуации в Украине.

– Война в Украине ставит под угрозу одну из самых масштабный в мире программ по использованию атомной энергии, – подчеркнул он.

Он напомнил о семи ступенях ядерной безопасности, которые нарушаются в Украине, особенно на Запорожской атомной станции, оккупированной Россией.

– Непозволительно бездействовать на фоне войны, – предупредил Гросси. – Если на Запорожской АЭС произойдет авария, мы не сможем винить в ней силы природы. Вся ответственность ложится на нас.

Глава МАГАТЭ призвал Россию допустить на станцию команду экспертов Международного агентства по атомной энергии.



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