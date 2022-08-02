Личное: “Умом рада за него”

Мы недавно говорили о том, что щипцы в письмах хорошо видны, особенно большие, и если вы эти щипцы не видите, у вас самих с границами плоховато.

Попробуем разобраться на примере этого письма.

maru11

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Примерно 2 месяца назад я познакомилась с парнем в интернете. Он младше меня на 6 лет, студент, живет в другом городе, достаточно далеко. Мы переписывались про игры, потом стали вместе играть и разговаривать.

(Вчера мы разбирали письмо, где автор – не рапан, и там рассматривали и самопрезентацию, и презентацию героя, и описание СЗ героя, а потом только описание динамики. Вот здесь тоже все это есть, коротенько. И очевидно, что автор описания ОЗ считает не существенными, существенна только разница в возрасте, которую она считает причиной нескладухи. Что это значит все?)

Как-то через недели две-три во время игры он завел речь про то, что думает поискать себе девушку. В первый раз я это проигнорила, во второй раз он спросил меня, стоит ли ему поискать девушку, и я не удержалась и выпалила, что может и стоит, хотя я и приревновываю когда он так говорит, но у нас с ним разница в возрасте и разные города, так что это наверное бессмысленно. Он опешил, потом немного порасспрашивал меня, типа значит ли это что он мне понравился. Я отвечала, что ну да.

(Щипцы у автора появились еще раньше, скорее всего сразу, именно поэтому герой несколько раз просил у нее разрешения завести себе девушку. Но автор восприняла это как робость Глупыши и Стесняши, который не знал, как подкатить. Призналась первая, раз так. И когда он “опешил”, уверилась в том, что он счастью своему не верил. А на самом деле? Очевидно, что ее признание было большими щипцами? Почему очевидно? Все это вы должны проанализировать и расписать)

Потом мы продолжали вместе играть в игры, как-то дошло до того, что и он мне говорил, что я ему нравлюсь, и я ему. И когда-то мы обсуждали то, чтобы встретиться в реале. Но какое-то время назад я стала чувствовать, что что-то не так, словно его что-то напрягает. Он еще стал часто про детей упоминать, как он их не любит (у меня детей нет, и я вообще вроде эту тему не трогала). Неделю назад я у него спросила, что мне кажется, что ему из-за чего-то неловко или неудобно. Он сказал, что есть такое, что он не хочет ничего в своей жизни менять, что ему нравится все как есть, и что он думает, что у него никогда не будет девушки, что он не хочет чтобы мне было плохо из-за него, он не хочет чувствовать себя виноватым и хочет, чтобы у меня все было хорошо.

(Здесь парень до ручки уже дошел. Сначала соглашался на встречу и поддерживал версию о том, что они пара, а потом у него началась паника, он почувствовал себя зажатым в угол. Понятно, сколько щипцов на него все это время воздействовало? Пожалуйста, не путайте с этим онежью гиперчувствительность. Никакой чувствительности не хватит, чтобы парень впал вот в такую вот панику от “разговоров про игры”. И если автор недоумевает, что это с ним, значит все это время щипцов своих она в упор не видела)

Я сказала ему спасибо за честность, и согласилась с тем, что ну между нами ничего серьезного. Я не хотела, чтобы он себя чувствовал плохо или чтобы я сама. И я в принципе изначально догадывалась, что ничего больше небольшой истории не получится.

(Она поблагодарила его за то, что он описал отсутствие симпатии к ней и свою жалость к ней и свой страх разбить ей сердце. Вот девушки, которые за такое благодарят, принимают такое признание… сами скажите, за что. И даже здесь она думает, что у них могла бы быть небольшая история, хотя для парня с самого начала это все было невозможно. Это видно по нулю его спонтанных шагов и по его страху в ответ на ее шаги)

Мы дальше общались и играли в игры, и хотя первые пару дней мне было нормально, но чем дальше, тем больше меня стало угнетать то, что с ним ничего не может быть. Я думала, что я смогу с ним просто вот так же общаться, как и было, но кажется нет.

Он постоянно знакомится с другими людьми, я делаю это редко, и умом я рада за него. Я рада, что он хорошо проводит время и находит классных собеседников. Но эмоционально я только ревную и расстраиваюсь, что не могу дать ему настолько же приятного времяпровождения. Сегодня он предложил поиграть в такое-то время, и сказал, что напишет. Написал он позже на пару часов. Я никогда не откладываю разговор с ним больше чем на минут 10-20, он иногда. И я зову чаще его, чем он меня. Хотя он мне тоже пишет, и я думаю, что я ему нравлюсь, но просто гораздо меньше, чем он мне.

(Она думает, что нравится ему, что с его стороны тоже есть шаги. Именно это причина всех щипцов. Люди принимают вытянутое щипцами за инициативу. Здесь это видно?)

Так вот, он позвал позже, я немного отложила, потому что ела, а потом мы начали играть. И я и до этого была расстроенная, но он рассказал, что вчера познакомился с каким-то человеком, с которым он проболтал рекордное количество часов, и что впервые у него вот так, что вроде ничего общего почти нет, а болтать все равно классно. Я как-то совсем расстроилась тут, то есть умом я за него рада, я рада что ему хорошо, но в общем я не смогла толком играть, мы закончили за минут 10, потому что он тоже сказал, что у меня голос какой-то больной и мне лучше отдохнуть.

(Он оттягивал время игры, а потом рассказал про некого человека, с котором ему было классно и легко. У нее началась тихая истерика от ревности, он предложил ей отдохнуть. Очевидно, что парень уже не знает, как ее отлепить от себя? До это боялся поранить, а теперь уже хочет отлепить как-нибудь и скоро будет это делать все жестче. Откуда это понятно? Расскажите, если видите)

Я думаю, что не могу так, и что для меня лучше всего будет прекратить общение, чтобы устаканить свои чувства. Правильно ли будет так поступить? Правильно ли я понимаю свои чувства? И если правильно, то как прекратить общение так, чтобы ни он вины не чувствовал, ни мне не накосячить? Мне приходит на ум только вариант сказать ему как есть, что вот он мне очень нравится, но все равно ничего не получится, поэтому я хочу сделать паузу в общении, чтобы подостыть. Нормальный ли это вариант?

(Ей приходит в голову вариант максимального слива и максимальных щипцов. Причем щипцы эти будут давить ему прямиком на чувство вины, чего она якобы избегает. Все остальные варианты кажутся ей косяками. Почему так?)