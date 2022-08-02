 

Мнение: 5 минут до Армагеддона

02.08.2022, 21:25, Разное
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Ну что? Пока суд да дело – Третья мировая? “КНР закрывает для гражданских самолетов зону Тайваньского пролива”. Это когда Пелоси уже на подлете.
“Десятки истребителей ВВС США поднялись с баз в Японии и направляются в сторону Тайваня” — СМИ. Далее: “СМИ пишут о воздушном бое между самолётами ВВС Тайваня и Китая в Тайваньском проливе”.

Теперь понятно, на что рассчитывал Путин – думал, под шумок проскочить с Украиной. Но как всякий фраер – слишком рано дёрнулся.

UPD. 84-летняя (!!) Пелоси приземлилась (кроме шуток – вот ведь отчаянная бабка!), информацию о воздушном бое не подтверждают, Китай, похоже, утерся (за что лично я ему безумно, от всей души благодарен). В свое время Кеннеди тоже “утерся”, когда Советы приволокли как бы ядерное оружие на Кубу – за это я ему тоже безумно благодарен. А то ведь я тогда еще не родился – и, боюсь, если бы Кеннеди ответил “как мужик” – наверняка и не родился бы (едва ли в Москве сохранился бы тогда к дате моего рождения роддом им. Грауэрмана).

Кеннеди, правда, после его “немужицкого” поступка убили. Посмотрим, что будет с товарищем Си.

Источник: Размышления вольного социолога



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