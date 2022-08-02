 

Мнение: О приступе у Дмитрия Медведева… Что это было?

02.08.2022, 21:20, Разное
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И тут тоже можно сказать, что к этому всё и шло. Известная и большинством населения России вполне даже извиняемая, традиционная русская болезнь, почти что «скрепа», не могла не дать такого вот приступа с далеко идущими последствиями. Конечно, сейчас лучшие врачи пытаются всё это срочно купировать. Но пока ситуация остаётся весьма и весьма тревожной.

Речь, понятное дело, о странном, чрезвычайно странном приступе откровенности в российской социальной сети «ВКонтакте», где в подтверждённом аккаунте замсекретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева появился весьма необычный текст о политике России на постсоветском пространстве. И почти сразу же был удалён, а компания VK заявила, что этот пост «выпустил другой пользователь». Также было сказано, что VK работает с компетентными службами и выясняет причины случившегося. Чуть ранее и в Совбезе сообщили о взломе страницы Медведева.

Конечно, стилистика опубликованного опуса больше напоминает известное предисловие к труду покойного Владимира Жириновского «Последний бросок на юг» со словами про то, как «русский солдат омоет свои сапоги в водах Индийского океана». Но это лишь опытному глазу заметно, да и текстовиков у экс-президента России много. С другой стороны VK контролируется родственниками нынешнего замглавы президентской администрации Сергея Кириенко, так что и здесь открывается поле для догадок и рассуждений. Благо, Сергей Владиленович относится в АП совсем не к «силовому» клану.

Наконец, есть и третий вариант. И пост — самый тот, и автор — он самый, просто время выбрано неправильно. А потому теперь приходится неуклюже оправдываться, мол, «взломали». Хотя в самом заявлении VK именно о взломе не говорится.

Помимо прочего, это сильная антиреклама «ВКонтакта». Если уж страницу такого лица, за которым вся сила технарей Совбеза, может взломать «сторонний пользователь», то что же делать обычным юзерам? Уж не Павел ли Дуров «заказал» эту акцию, чтобы ещё дальше продвинуть «Телегу» (ключи от которой есть у ФСБ)?

Ну и вообще, что это было? Проголосуем?

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Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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