Мнение: Слабое место

Вот так оно и бывает. Ты строишь целую серию авианосцев, наливаешь мускулами военную мощь, уверенно и грозно выступаешь на международной арене, а потом приезжает одна бабка — и все твои игрушки оказываются бесполезным металлоломом, а слова — выдыханием воздуха.

Правило шахматиста: тронул — ходи. Правила обращения с оружием: не уверен — не доставай. Ничего сложного. Но американцы подловили Китай на его самом слабом месте: неспособности к импровизации. Это хроническая проблема китайской культуры и менталитета: китайцы составляют прекрасные планы на поколения вперед, но при этом совершенно не умеют в скоротечный кризис, когда нужно принимать решения здесь и сейчас.

В любом случае всё уже случилось. Теперь вопрос — каковы будут последствия произошедшего. Пока проигравшим выглядит Си Цзиньпин. Слишком явно он обозначил свои «красные черты» и слишком демонстративно о них вытерли ноги американцы. На Востоке такая потеря лица может оказаться фатальной.

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