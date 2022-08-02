Зеленский перенаправил депутатам петицию о сносе памятника Екатерине II

Владимир Зеленский рассмотрел петицию, в которой в Одессе предлагается заменить памятник Екатерине II на монумент, посвящённый американскому порноактёру Билли Херрингтону. Как передаёт «Корреспондент», украинский президент отправил данный вопрос на рассмотрение местных депутатов, потому что памятник Екатерине II установлен по решению Одесского городского совета.



AP

С начала российской спецоперации на Украине начали избавляться от советских символов и памятников. Как пишет «Корреспондент», вместо монумента императрице Екатерине II инициаторы петиции к Зеленскому предлагают возвести в Одессе памятник американскому порноактёруактеру Билли Херрингтону. Рассмотрев петицию, президент Украины ответил на неё.

Как продолжает издание, Зеленский направил этот вопрос на рассмотрение местных депутатов, потому что памятник Екатерине II установлен по решению Одесского городского совета.

«Я обратился к Одесскому городскому совету с просьбой рассмотреть затронутые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией», — заявил Зеленский.

При этом президент отметил важность защиты национальных интересов и очистки общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, «которое закрепляет на Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы».

Как напоминает издание, оригинальный памятник Екатерине II в Одессе установили в 1900 году по проекту архитектора Юрия Дмитренко. Однако после прихода советской власти он был демонтирован, а в 1965 году на этом месте установили памятник Матросам Броненосца «Потёмкин». В 2007 году, во время реконструкции площади, там установили памятник Основателям Одессы, среди которых оказалась и Екатерина II.