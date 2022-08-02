 

Зеленский перенаправил депутатам петицию о сносе памятника Екатерине II

02.08.2022, 20:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Владимир Зеленский рассмотрел петицию, в которой в Одессе предлагается заменить памятник Екатерине II на монумент, посвящённый американскому порноактёру Билли Херрингтону. Как передаёт «Корреспондент», украинский президент отправил данный вопрос на рассмотрение местных депутатов, потому что памятник Екатерине II установлен по решению Одесского городского совета.


AP

С начала российской спецоперации на Украине начали избавляться от советских символов и памятников. Как пишет «Корреспондент», вместо монумента императрице Екатерине II инициаторы петиции к Зеленскому предлагают возвести в Одессе памятник американскому порноактёруактеру Билли Херрингтону. Рассмотрев петицию, президент Украины ответил на неё. 

Как продолжает издание, Зеленский направил этот вопрос на рассмотрение местных депутатов, потому что памятник Екатерине II установлен по решению Одесского городского совета.

«Я обратился к Одесскому городскому совету с просьбой рассмотреть затронутые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией», — заявил Зеленский.

При этом президент отметил важность защиты национальных интересов и очистки общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, «которое закрепляет на Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы».

Как напоминает издание, оригинальный памятник Екатерине II в Одессе установили в 1900 году по проекту архитектора Юрия Дмитренко. Однако после прихода советской власти он был демонтирован, а в 1965 году на этом месте установили памятник Матросам Броненосца «Потёмкин». В 2007 году, во время реконструкции площади, там установили памятник Основателям Одессы, среди которых оказалась и Екатерина II.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06.21 / Как выработать у себя привычку не переедать: лайфхаки

05.12.21 / Мнение: Новые собственники ВКонтакте

26.11.21 / Социолог Шугалей: МИД должен защитить честь России!

09.05.22 / Мнение: Говорят, курс рубля ненастоящий

14.05.22 / «Грязно и не убрано»: петербуржцы возмущены состоянием мусорных площадок

12.01.22 / Одним важен уют, другим – гламурный дизайн: какой интерьер предпочитает каждый знак зодиака

14.06.22 / В Украине предложили запретить импорт книг из России и Белоруссии

13.07.22 / Нишевые ароматы приобрели особый статус: как понять, что перед вами такой парфюм

08.07.22 / Мнение: Падение правительства Джонсона

01.04.21 / Обошли пробку: военные корабли России пошли по Суэцкому каналу вне очереди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика