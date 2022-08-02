Мнение: Торговля с КНР восстанавливается, китайцы винят США в кризисе и антикитайская истерия в Британии

1. Всепропальщики рано радовались. Товарооборот России с Китаем, от которого в наибольшей степени зависит успех нашей внешней торговли (после введения Западом санкций), резко просел весной, однако уже в июне восстановился и превысил показатель января (речь идёт о сумме импорта и экспорта). Западные санкции создали помехи в торговле с Китаем только лишь на несколько месяцев. Блогер genby пишет (ссылка):



Одним из западных мифов является утверждение, что Китай так боится западных санкций, что прекратит свой экспорт в Россию. Поскольку в Китае работает много европейских поставщиков, а многие товары из Китая шли в Россию из Европы, то эти европейские поставщики и прекратили работу, и экспорт из Китая действительно первоначально упал, в марте-апреле достигнув низшей точки. Но он стал быстро восстанавливаться.

Экспорт в Россию до сих выше, чем в прошлом году, и в июне уже сравнялся с уровнем февраля.

Торговый оборот России с Китаем январь-​июнь вырос с 63 до 80 млрд долларов к предыдущему периоду.

Как видно по приведённым в таблице данным, торговля с китайцами пока ещё окончательно не пришла в норму. В июне мы купили товаров у Китая примерно на 40% меньше чем в январе, а вот продать смогли на 35% больше.

Появился серьёзный дисбаланс: наш экспорт в Китай почти вдвое превышает наш импорт из Китая. Российские товары, вроде нефти, газа и угля, доходят в Китай без проблем, в значительно больших объёмах, чем ранее, а вот китайские товары всё ещё не могут доехать до России.

Не все товарные потоки удалось перенаправить в обход Европы, и кое-где западные компании, владеющие долями в китайском производстве, пока ещё могут нам вредить. Но к концу года, вероятно, эти проблемы удастся в целом решить и торговый дисбаланс получится выровнять.

2. Пусть никто больше не говорит, что Китай не поддерживает Россию. Китайцы прямо и недвусмысленно заявляют, на чьей они стороне, и кого они считают виновником нынешнего кризиса (ссылка):



Китайские власти считают неприемлемыми угрозы США по поводу возможного обхода КНР антироссийских санкций Запада. Об этом журналистам заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

“Мы решительно против того, чтобы кто-то заявлял о своих беспочвенных подозрениях в адрес китайской стороны и к тому же демонстративно угрожал Китаю. Наша страна всегда выступает против односторонних санкций, пренебрегающих нормами международного права”, — сказал Лицзянь.

Китайский дипломат подчеркнул, что именно Вашингтон является главным виновником начала украинского кризиса. В связи с этим он посоветовал американским властям поспособствовать благополучному урегулированию ситуации на Украине, а также создать условия для мирных переговоров между сторонами.

3. С США всё понятно – китайцы не будут дружить со страной, которая собирается начать прокси-войну на Тайване. Но и с Великобританией Китаю тоже явно не по пути. Вот, например, как высказывается о Китае нынешний британский министр финансов (ссылка):

У Риши Сунак, который претендует на пост британского премьера, настоящая антикитайская истерия:

– Китай и Коммунистическая партия Китая представляют самую большую угрозу безопасности и процветанию Великобритании и всего мира в этом столетии.

– Я закрою все 30 китайских институтов Конфуция в Великобритании.

– Я создам новый международный альянс свободных наций для борьбы с китайскими киберугрозами и обмена передовым опытом в области технологической безопасности.

– Я расширю охват МИ-5, чтобы оказывать большую поддержку британским предприятиям и университетам в борьбе с китайским промышленным шпионажем.

– Я буду защищать ключевые британские активы для предотвращения их приобретения Китаем.

Предки Риши Сунака происходят из Индии, у которой отношения с Китаем сложные. Но проблема, конечно же, не в этом.

Британия давно уже растеряла своё старое величие. Это ручная болонка США, верный американский сателлит. А чтобы стать главою страны-вассала в американской империи, нужно пройти тест на верность линии партии. Сейчас тест включает в себя обязательную русофобию и синофобию, так как Россия и Китай — официальные и принципиальные противники США на мировой арене.