ЕК предложила Финляндии перейти на европейский стандарт железнодорожной колеи

Европейская комиссия предложила Финляндии перейти с российской железнодорожной колеи на европейскую. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.

По данным ведомства, ЕК предложила Финляндии построить новые железнодорожные линии в соответствии с европейским стандартом. Также необходимо запланировать перевод путей со старой колеи на европейскую. Европейская колея составляет 1435 мм, а российская – 1524 мм. Российская колея используется в Финляндии.

Финляндия выступает против идеи перехода на европейскую колею.

“Финляндия против любых изменений колеи, и я уверен, что мы выскажем свое мнение в ходе дальнейшей подготовки. Совершенно очевидно, что уникальные условия Финляндии должны быть учтены, и наша колея должна остаться прежней”. “Изменение колеи экономически невыгодно”, – заявил Тимо Харакка, глава Министерства транспорта и коммуникаций Финляндии.

Альгирдас Буткявичюс, бывший премьер-министр Литвы, ранее заявлял, что российские грузы, проходящие через Балтийскую Республику в Клайпедский государственный порт, приносят наибольшую прибыль государственному предприятию Lietuvos gelezinkeliai.