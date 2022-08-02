Анна Старшенбаум о Корчевникове: Разрушает чужие семьи

Анна Старшенбаум критически высказалась относительно Бориса Корчевникова. По ее мнению, популярный телеведущий, рату.щий за традиционные ценности, разрушает чужие семьи.

Очередной выпуск программы «Судьба человека», выходящей на «России-1», был освящен театральной и кино-актрисе Анне Старшенбаум. В ходе съемок шоу произошел настоящий скандал, по мнению селебрити, многое из озвученного в передаче, был неправдой. «Безмерная ложь», уверена 33-летняя звезда картин « Зови меня мамой» и «Обреченная стать звездой», разрушает чужие браки.

Актриса заявляет, что все, озвученное в ходе ток-шоу относительно ее личности и ее семьи, является выдумкой. Она подметила также тон, которым Борис Корчевников высказывает те, или иные суждения либо факты. Телеведущий ведет себя некорректно, птыаясь во что бы то ни стало поднять рейтинг передачи, уверена Старшенбаум.

Напомним, с 2009 по 2017 год селебрити была замужем за актером Алексеем Бардуковым. Ноябре 2011 года у пары родился сын Иван, однако это не помогло сохранить брак. СМИ и сетевые блогеры сообщали о якобы существующем романе Старшенбаум с Владимиром Яглычем, что могло быть причиной развода с мужем.