 

Анна Старшенбаум о Корчевникове: Разрушает чужие семьи

02.08.2022, 20:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Анна Старшенбаум критически высказалась относительно Бориса Корчевникова. По ее мнению, популярный телеведущий, рату.щий за традиционные ценности, разрушает чужие семьи.
Очередной выпуск программы «Судьба человека», выходящей на «России-1», был освящен театральной и кино-актрисе Анне Старшенбаум. В ходе съемок шоу произошел настоящий скандал, по мнению селебрити, многое из озвученного в передаче, был неправдой. «Безмерная ложь», уверена 33-летняя звезда картин « Зови меня мамой» и «Обреченная стать звездой», разрушает чужие браки.

Актриса заявляет, что все, озвученное в ходе ток-шоу относительно ее личности и ее семьи, является выдумкой. Она подметила также тон, которым Борис Корчевников высказывает те, или иные суждения либо факты. Телеведущий ведет себя некорректно, птыаясь во что бы то ни стало поднять рейтинг передачи, уверена Старшенбаум.

Напомним, с 2009 по 2017 год селебрити была замужем за актером Алексеем Бардуковым. Ноябре 2011 года у пары родился сын Иван, однако это не помогло сохранить брак. СМИ и сетевые блогеры сообщали о якобы существующем романе Старшенбаум с Владимиром Яглычем, что могло быть причиной развода с мужем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05.22 / Эфемерная красота волн Боттичелли: как сделать каскадные локоны – главный летний тренд для длинных волос

03.07.20 / Ксения Собчак стала президентом России в новом проекте Максима Диденко “амроН”

29.03.21 / Египетские инженеры предложили проект нового расширенного канала из Красного в Средиземное море

23.04.21 / Москва передаст старые склады боеприпасов Евросоюзу

14.01.22 / Мнение: Памятник, которого больше нет

17.02.22 / Мнение: Как становятся программистами, россияне готовы в айти и как подобрать очки под наушники

23.07.20 / Тайная вечеря Дьявола в Уилмингтоне

19.02.22 / Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс рассекретили пол будущего ребенка

05.02.22 / Студии Никиты Михалкова снимет фильм о победе российских футболистов над Украиной

06.09.20 / Заброшенный похоронный дом в Род-Айленде никто не хочет арендовать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика