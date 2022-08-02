Надежда Бабкина назвала россиян «диким обществом»

Звезда народных песен Надежда Бабкина назвала соотечественников «диким обществом». Такое резкое суждение певица высказала из-за отношения россиян к пластике.

Многие публичные люди, стараясь выглядеть максимально молодо и красиво, используют не только массу косметики, но и прибегают к услугам пластических хирургов. Однако в традиционном российском социуметакая практика до сих пор нередко вызывает критику. Подобные мнения возмущают 72-летнюю Надежду Бабкину, более того, она называет таких соотечественников «диким обществом».

Супруга Евгения Гора, который младше нее на 30 лет, напоминает, что на Западе вообще нет подобной проблемы. При наличии средств человек делает пластическую операцию, подтягивая овал лица, убирая морщины и складки и т.д., и это никого не удивляет. И только в Российской Федерации обращение к хирургу данной специализации обращает множество пересудов.

Сама Надежда Георгиевна никогда не стеснялась признаваться в проведении таких операций. Делает она это не только для себя и молодого супруга, но и чтобы зрители могли лицезреть не увядающую пожилую даму, а красивую женщину с подтянутым лицом. Евгений Гор кроме певческой карьеры реализует себя также в бизнесе, кроме того, он освоил профессию переводчика с английского языка. Есть у неофициального мужа Бабкиной и продюсируемый им музыкальный коллектив и собственные бренды UCANDLES by Evgeni Gor и GOR MAISON.