Москва расценила визит Пелоси на Тайвань как провокацию

Москва призывает США воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и безопасность, говорится в распространенном заявлении МИД РФ в связи с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии», – говорится на сайте МИД России.

Также указывается, что Россия рассматривает визит Пелоси как явную провокацию.

«2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Рассматриваем ее визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР», – указали в дипведомстве.

Там отмечают, что Китай вправе предпринимать меры, которые необходимы для защиты суверенитета и территориальной целостности страны в тайваньском вопросе. Позиция РФ по Тайваню остается неизменной: существует только один Китай, Тайвань – неотъемлемая его часть.

«Принципиальная позиция РФ неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая», – говорится в заявлении.

Ранее посол КНР в США Цинь Ган заявил, что намерен принять все меры для защиты суверенитета страны в ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Центральное телевидение Китая сообщало, что «истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая пересекают Тайваньский пролив».

До этого Китай привел армию в режим повышенной боеготовности.

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