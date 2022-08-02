Россиянам запретили сдавать международный экзамен по английскому языку TOEFL

Компания ETS, которая проводит экзамены по английскому языку TOEFL, запретила гражданам РФ регистрацию на экзамен и просмотр результатов.

Представители компании ETS объяснили, что загвоздка в неких требованиях Минфина США, запретившего гражданам РФ записываться на экзамены TOEFL, или создавать учетные записи на платформе ETS. В компании не уточнили, о каких именно требованиях идет речь, пишет «Российская газета».

Сообщается также, что ETS приостановила проведение экзаменов еще и в Белоруссии на фоне военной спецоперации на Украине.

TOEFL – стандартизованный тест на знание английского языка, результаты которого могут использоваться для подтверждения уровня владения английским языком абитуриентами из неанглогоязычных стран при поступлении в вузы США, а также Европы и Азии.

—