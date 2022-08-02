Финляндия решила не отказываться от русского стандарта колеи железных дорог

Финляндия не будет следовать предложению Европейской комиссии «по переходу с русского стандарта железнодорожной колеи на европейский», сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Тимо Харакка.

«Финляндия не приемлет никаких изменений в ширине колеи, они экономически невыгодны и эксплуатационно нецелесообразны. Совершенно очевидно, что наши особые обстоятельства должны быть приняты во внимание», – передает его слова ТАСС.

Международные грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки из Финляндии идут только в Россию. Предложение ЕК к Финляндии связано со стремлением Брюсселя внести изменения в руководящие принципы по развитию Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) «в связи с изменившейся политической ситуацией в мире».

При этом власти Финляндии считают, что новые правила не должны распространяться на страну.

Европейская ширина колеи составляет 1 435 мм. Финские железнодорожные линии значительно шире – 1 524 мм, что соответствует принятым в РФ и других странах бывшего СССР стандартам.

Причиной этого является то, что «русский стандарт» был утвержден на территории Российской империи еще в XIX веке, когда Финляндия входила в ее состав в качестве Великого княжества Финляндского.

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