 

Смольный может провалить план по замене лифтов Петербурга к 2025 году

02.08.2022, 20:30, Разное
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Фонд капремонта (ФКР), подконтрольный Смольному, может не справиться с выполнением плана по ремонту лифтов Петербурга до 2025 года.

Правительство города выделило субсидию в размере 3 млрд рублей на программу капремонта в многоквартирных домах, однако, несмотря на это, будут отремонтированы не все лифты и оборудование, которым это требуется.

Телеканал «78» сообщил, что эти деньги ФКР планирует израсходовать на ремонт 1088 лифтов в 288 домах. При этом известно, что ФКР планировал до конца 2022 года отремонтировать 1504 лифта. Для того, чтобы выполнить весь план по капремонту к 2025 году, необходимо ежегодно менять 3000 единиц техники. Очевидно, что к намеченному сроку все лифты в Петербурге в порядок привести не успеют.

Эксперты неоднократно отмечали, что невыполнение плана по замене лифтов в Северной столице к 2025 году чревато срезными проблемами. К этому времени встанет другой вопрос — необходимость замены подъемников. Смольному придется решать сразу несколько задач.

СМИ постоянно критикуют сферу капремонта, как и всю хозяйственную отрасль Петербурга. Журналисты сомневаются в способности ФКР реализовать все планы по ремонту на 2022 год.

В городе десятки детских площадок находятся в аварийном состоянии. Однако это не помешало губернатору Александру Беглову снова заняться показухой с «осмотром» одной из благоустроенных детских площадок в Приморском районе.



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