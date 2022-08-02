Личное: “Дофаминовый удар”

Хоть мы и делим баги на верхние и нижние, это очень условное деление.

Штурман – верхний баг, но великие Штурманы оказываются лошадьми в короне в конечном итоге и прислуживают как вьючный домашний скот.

То же самое Ищейка, Училка, верхние баги, но в рабстве.

А вот Оправдашка, например, нижний баг, но каждая Оправдашка – это очень гордый человек, который и мысли не может допустить, что он нем подумают как-то не так, хуже, чем есть, отсюда пояснения и уговоры все понять так, как видит он.

Вот у этого автора Оправдашка очень большая, больше даже Штурмана, который тоже большой.

vslove

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Мне 23, моему мч К. столько же. Мы встречаемся почти 8 месяцев. Отношения все это время были довольно хорошие, первое время К. приезжал (почти) каждый день, проводили вечера. Первый раз поцеловались на первом свидании, через неделю оказались в одной кровати(остались на ночевку у его друга после тусовки), но секса не было, поцеловал и в обнимку спать легли. Первый раз случился только через месяц свиданий, за день до этого признался, что влюблен. Потом по возможности ночевали вместе (оба живем с родителями, получается не всегда). Сейчас немного поспокойнее стало, уже нет того дофаминового удара, можем по нескольку дней только переписываться, на встречах больше общаемся, чем целуемся, можем просто лечь спать в обнимку.

(Дофаминовым ударом автор называет вялую сексуальную динамику. С сексом парень откровенно тянул, никуда не торопился, и это в целом нормально, эмоциональному сближению не мешало, но вот эта ее глупость про дофаминовый удар говорит о ней очень много. Это и Штурман ее, и Оправдашка, и Училка, и Доярка, целый букет багов. Опишите все)

В сексе мне все нравится, когда он случается, сначала вообще крышу сносило, сейчас как-то стало тоже более нежно все. На полгода отношений впервые произнес, что любит меня, я ответила взаимностью. Причем он так серьезно это сказал, меня прям до слез тронуло. Потом на следующий день признался, что чувствует себя так, как будто мы обручились, и после его взгляда в момент признания меня преследовало какое-то похожее чувство. Я и сейчас его чувствую, как очень близкого человека, не просто любимого парня, но и хорошего друга и немного заботливого отца. Очень он ответственный и порядочный и добрый.

(Когда он сказал, что чувствует себя обрученным, это было о том, что он ощущает ответственность. Но автору кажется, что он хочет быть ей заботливым отцом)

В плане финансов у него наверное лучше ситуация, потому что он совсем не берет денег у родителей на какие-то свои расходы, есть свои подработки. Но он уже окончил учебу пару месяцев назад, постоянную работу пока не нашел. Я пока что полностью на содержании родителей, но у меня еще год учебы по двум специальностям, сейчас пытаюсь организовать подработку в свободное время, думала, что будет проще, но двигается медленно. В плане имиджа вроде примерно на одном уровне. Семьи у нас обоих классные и крепкие, знакомы с родителями друг друга, все нашли общий язык. Короче говоря, ОЗ похожая.

Единственное, в чем существует действительно большая разница – это ресурс дружбы. Я не могу назвать кого-то прям друзьями, скорее это приятели, люди, с которыми я общаюсь обычно по какому-то поводу, либо с интервалом во времени – чтобы было что обсудить, какие-то события накопить. Почти все друзья это люди, с которыми объединяет хобби или учеба или просто очень давнее общение. И я редко просто так выбираюсь погулять с кем-то, мне больше нравится проводить время с семьей и за другими делами. А вот у К. – огромный круг друзей, знакомых, тусовочек. И друзья очень крутые. Первое время я была уверена, что у нас из-за этого не сложится. Он супер-социальный и когда узнал, что я не особо тусовщица прям расстроился, думал я антисоциальная. Только потом, когда все его друзья меня хорошо приняли и мы с ними нашли общий язык, К. расслабился на эту тему.

Так вот, к сути проблемы. До того, как начать встречаться с К., у меня были другие отношения, тоже хорошие, но я мало ценила бывшего. Я редко виделась с ним по своей инициативе, но не отказывала себе в периодическом дружеском общении с другими парнями. А когда появился К., я как будто паранджу на себя надела. Штурмански всем объясняю “у меня есть парень”, никуда не смотрю, никому не улыбаюсь просто так. И в итоге основное общение все свелось к самому К. Подруг у меня мало, женщины со мной почему-то плохо дружат, да и мужчины тоже, но по другой причине. Общаться да, круто все(мне так кажется), а вот дружбы в десна нет. Была когда-то одна близкая подруга детства, но я очень от нее устала, она требовала моего внимания слишком много.

(У автора в дружбе белое пальто. Она плохо рефлексирует, как ее задевает отсутствие компании у нее и еще больше задевает, что парень ее любит тусовки. Она думает, что тоже могла бы окружить себя друзьями, но женщины ей завидуют, а мужчины пристают, поэтому она сидит в парандже ради своего парня, а он не ценит. Вот что описывает автор)

И вот сейчас пошел такой сезон, когда все друзья К. приехали из другого города одновременно, плюс куча мероприятий у него, плюс деньги кончились и надо работать, плюс искал машину и ремонтирует ее сейчас. Видимся редко, он заезжает раз в несколько дней на пару часов в перерывах между делами. Тут было два мероприятия. На свадьбу к другу он меня с собой не позвал, но расстроился, что слишком поздно вспомнил про 1+1. Потом на дачу к другу не позвал, я могу понять почему, он сам этой компании не очень родной и с хозяином дачи у него был когда-то конфликт, сам еще не понял, друзья они или нет. Да и я два месяца назад травмировала ногу, вылетела из тренировок и работы, не могу никуда уехать из-за перевязок, сижу дома сама себе злобная буратина. Скорее всего все равно бы отказалась. Но все равно обидно как-то. Вида не подаю, кислых щей не наливаю, ибо бестолку.

(Автор пишет письмо в рубрику, чтобы все рассказать и изложить, как оно на самом деле и почему, направляет ход моих размышлений своей опытной рукой, чтобы я вдруг не свернула вбок и все верно поняла. Спасибо, автор, без вас я бы не разобралась)

И я вот пытаюсь понять. Это динамика отношений вниз пошла, или это стечение обстоятельств. Если это динамика, может я зря паранджу надела, все-таки не муж мне, хоть и люблю его сильно. Не хочу слиться, а так стараюсь давать достаточно тепла, переодически сама организовываю досуг, стараюсь что-то тоже покупать ему, а не только чтобы он все время за меня платил. Или это стечение обстоятельств и моя дыра в дружбе, которая на фоне его хорошего ресурса заметна, и я ищу оправдания, почему это дыра.

(В этом абзаце достаточно честный запрос автора. Кто его сформулирует?)

В любом случае очень не хочется корону надевать. А если и надела уже, то снять. А если и не снимала, то увидеть и снять.

А то все эти рассуждения кажется меня расшатывают. Даже дышать в сторону щипцов не хочу. А тут всю эту задумчивость все равно до конца не спрячешь.

Спасибо за Ваш блог, спасибо если дочитали, с уважением к Вам.

(Ну и прогноз тоже давайте. Что будет дальше у автора, только без кофейной гущи, опираясь на факты и на верную тактику разора вывод делайте и приводите аргументы)